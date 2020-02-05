В Слуцке проведут #анти14февраля. Для кого, где и какой будет встреча (количество мест ограничено)

Традиционно накануне 14 февраля в Слуцке проходят развлекательные программы для влюблённых. Женский проект Lampa газеты «Кур'ер» предлагает досуг для тех, кто на данный момент не состоит в отношениях. В пятницу, 14 февраля, с 19 до 22 часов в ночном клубе Parking пройдёт #анти14февраля.

Что такое #анти14февраля?

В День всех влюблённых ночной клуб Parking превратится в площадку, где все желающие смогут сыграть в различные настольные игры. В «меню» игр: «Детектив», «Свинтус», «Уно», «Покер», «Дженга» (или «Падающая башня»), «Соображариум», «Крокодил», «Мафия», «Твистер».

Приходите одни или с друзьями. Стоимость входа — 3 рубля. Пожалуйста, зарегистрируйтесь, чтобы мы могли распланировать время и ход игр. За день-два организаторы свяжутся с вами для подтверждения вашего участия.

Кто может стать участником #анти14февраля?

Вы можете стать участником, если:

вам от 16 до 26 лет (но если вы старше, всё равно приходите);

вам не с кем провести 14 февраля;

вы считаете, что День всех влюблённых — грамотный маркетинговый ход;

вы не знаете с друзьями, как провести вечер пятницы, 14 февраля;

вы желаете найти себе друга или пару;

даже если у вас есть пара, всё равно приходите со своим любимым человеком.

Кто партнёр встречи?

Партнёр встречи — SushiGo — профессиональный сервис доставки суши, пиццы и продукции во фритюре. Накануне мероприятия мы разыграем в vk.com/kurjer один из суши-сетов. Следите на лентой новостей.

Заказы по телефонам: 8 (044/025) 766 70 70 или на сайте sushigo.by/sluck.