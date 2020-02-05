В Слуцке проведут #анти14февраля. Для кого, где и какой будет встреча (количество мест ограничено)

Виктория Капская
Виктория Капская
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Традиционно накануне 14 февраля в Слуцке проходят развлекательные программы для влюблённых. Женский проект Lampa газеты «Кур'ер» предлагает досуг для тех, кто на данный момент не состоит в отношениях. В пятницу, 14 февраля, с 19 до 22 часов в ночном клубе Parking пройдёт #анти14февраля.

Что такое #анти14февраля?

В День всех влюблённых ночной клуб Parking превратится в площадку, где все желающие смогут сыграть в различные настольные игры. В «меню» игр: «Детектив», «Свинтус», «Уно», «Покер», «Дженга» (или «Падающая башня»), «Соображариум», «Крокодил», «Мафия», «Твистер».

Приходите одни или с друзьями. Стоимость входа — 3 рубля. Пожалуйста, зарегистрируйтесь, чтобы мы могли распланировать время и ход игр. За день-два организаторы свяжутся с вами для подтверждения вашего участия.

Регистрация — здесь.

Кто может стать участником #анти14февраля?

Вы можете стать участником, если:

  • вам от 16 до 26 лет (но если вы старше, всё равно приходите);
  • вам не с кем провести 14 февраля;
  • вы считаете, что День всех влюблённых — грамотный маркетинговый ход;
  • вы не знаете с друзьями, как провести вечер пятницы, 14 февраля;
  • вы желаете найти себе друга или пару;
  • даже если у вас есть пара, всё равно приходите со своим любимым человеком.

Кто партнёр встречи?

Партнёр встречи — SushiGo — профессиональный сервис доставки суши, пиццы и продукции во фритюре. Накануне мероприятия мы разыграем в vk.com/kurjer один из суши-сетов. Следите на лентой новостей.

Заказы по телефонам: 8 (044/025) 766 70 70 или на сайте sushigo.by/sluck.

«Кур'ер» и Lampa проведёт в Слуцке #анти14февраля . Где, когда и как пройдёт встреча для одиноких

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Виктория Капская

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тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
instagram: @vika_krupskaya

Алиса Листапад

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тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @_mon_alisa

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