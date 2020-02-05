Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 6 февраля. Обзор

Капремонт: утепление отдельно и за деньги

С 1 января заработал обновлённый Жилищный кодекс. В нём есть изменения, которые касаются капремонта многоквартирных домов. Что конкретно изменилось и как добиться капремонта в своём доме, «Кур'ер» разбирался вместе с экспертом.

Как живут случчане с редкими именами

В прошлом году на свет появилось 770 маленьких случчан. Имена 33 новорождённых по итогам года ни разу не повторились. «Кур'ер» узнал, как живётся случчанам, которых назвали редкими именами.

Что думают о коронавирусе и ТВ-новостях сельчане

Как воспринимают свою жизнь жители деревень Слуцкого района, как им живётся, какие проблемы волнуют, следят ли они за новостями и пугает ли их коронавирус? Эти вопросы «Кур'ер» задал жителям деревень Омговичи, Красное Село, Набушево и Весея. Вот что они ответили.

Заблуждения о лечении и уходе за зубами

С заболеваниями зубов и полости рта, к сожалению, приходится сталкиваться практически всем. При этом многие люди придерживаются выжидательной тактики «авось перестанет болеть» или применяют народные методы лечения, медля с посещением стоматолога. Правда о зубах оказывается тесно переплетённой с самыми нелепыми выдумками. Что же является истиной, а что мифом, помогла разобраться Людмила Апанасевич, врач-стоматолог стоматологии «Азбука здоровья».

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Первые подпольщики Слуцка: кто и когда

Борьба жителей Слуцка против нацистских оккупантов — одна из самых сложных тем. В ней до сих пор немало «белых пятен» и незаслуженно забытых имён. Однако уверенно можно утверждать, что патриотическое сопротивление началось сразу же после захвата города.

Как случчанкам делали предложение

В начале 2020 года американец, чтобы сделать девушке предложение руки и сердца, перерисовал мультфильм «Спящая красавица». Накануне Дня всех влюблённых «Кур'ер» узнал у случчанок, как им делали предложение.

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