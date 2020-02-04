Как с мужем приехать из деревни в Слуцк за продуктами и почти ничего не купить (а всё из-за мужа)

В Слуцк часто приезжают жители ближайших деревень по магазинам погулять и продуктами закупиться. Ну это и понятно. Думаю, все представляют, что можно купить в сельском магазине.

Одну такую семейную пару из деревни я встретила в «Радуге» перед рождественскими праздниками. Жена быстро пробегала по прилавкам, выбирала продукты и укладывала их в тележку. А муж, которой шёл поодаль, доставал эти продукты и с обоснованием возвращал на место.

— Вот смотри, какая колбаска хорошая! Возьмём?! — вопросительно посмотрела на мужа женщина.

— Ты что, сдурнела?! Колбасу брать в магазине перед праздниками?! Они тут тебе навешали тухлятины с истекшим сроком годности! Повесь на место! — ответил муж.

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— Хурмы надо взять, внуки приедут, пусть покушают — и вкусно и полезно!

— Зачем ты берёшь эту дрянь! Ты знаешь, что её ещё зелёной 3 месяца назад сняли с дерева и везли в грузовике, а она по дороге спела. Это не полезно, а отрава! Не накладывай даже! Положи пакет на место! А он бесплатный?! Тогда положи в карман!

— О, сыр вынесли! Свежий значит, нужно взять кусочек на стол.

— Кто твой сыр есть будет! Не бери! Людям мясо подавай, а не сыр!

— Точно, пойдём в мясной отдел!

— Зачем?! Ты что удумала?! Они же этих свиней кормят мусором. Не нужно нам такое мясо, нет!

— Конфет давай возьмём, что ли?! Ну, правда, на стол нечего поставить?!

— Конфеты — вредно! От них зубы болят. А на столе главное что?! Правильно — хлеб! Хлеб всему голова. Можно его тут купить?

— Конечно!

— Сколько стоит?

— Ну, вот по 90 копеек вкусный.

— О, добра! Бери три буханки, а то получится, что мы зря только приехали!

Марта Махун, Instagram: @marta_gribko