Что рассказали в «расследовании» про «Сахарную мафию». Пересказываем одним абзацем (+видео)

— «Супчика скушаем?» «Да». «Ну, там отлично, супчик горячий. И быстро готовят, пойдемте». Взятки были обыденным делом, передавались раз в три недели. В сюжете показали эпизоды взяток (скрытая съёмка в кабинетах директоров), а вообще рассказали всё то же самое, что утром говорил президент. Разве про человека из силовых структур рассказали подробнее, который всех «крышевал». Он очень уважаемый был, боролся с коррупцией в 90-е… Расследование продолжается, фигуранты дают признательные показания, несладко придется всем. В финале показали пачку именно слуцкого сахара. Скорее всего, потому что дизайн хороший. Подешевеет ли сахар в магазинах — непонятно.

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