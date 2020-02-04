Товары для сада и огорода в магазинах КУП «Слуцкторг»

В этом сезоне все соседи будут восхищаться Вашим огородом, а с магазинами КУП «Слуцкторг» сделайте это выгодно:

№ 7 «Промтовары» (ул. Ленина, 195);

№ 18 «Дачник» (ул. Ленина, д.118);

№ 12 «Посудохозяйственный» (ул. Копыльская, д.5)

№ 35 «Стройматериалы» (Базарная площадь)

В широком ассортименте представлены по выгодным ценам:

почвогрунты

пакетированные семена по выгодным ценам

лук-севок «Стурон», «Штутгартер», «Геркулес», «Бирнформиге»

удобрения

средства защиты растений

Приглашаем за покупками!

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КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555