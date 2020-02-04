Голос из ниоткуда… Чем занимаются школьники на «Чехова», пока родителей нет дома

Знают ли родители, чем занимаются их дети, когда их нет дома? Об этом я подумал сегодня, когда увидел, как шалят школьники в районе Чехова.

На улице ничего особенного не происходило: люди шли по своим делам, только одна девушка бежала на остановку, чтобы не опоздать на автобус. И тут я услышал крик словно из ниоткуда: «Не успеешь!». Девушка успела, автобус уехал.

По тротуару шла женщина с двумя пакетами. Я услышал фразу: «Не тяжело нести?». Женщина обернулась, но никого не было.

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Как оказалось, это маленькие шалости двух школьников. Скорее всего, они так развлекались дома, пока не было их родителей, — комментировали действия прохожих.