В деревне под Слуцком сгорел дом. Фото

Пожар произошёл в понедельник, 3 февраля, около 12 часов в деревне Калита. Когда спасатели приехали на место, деревянный дом, в котором жила пенсионерка, горел открытым пламенем.

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«Автономный пожарный извещатель в доме не установлен. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств», — сообщили «Кур'еру» в Слуцком РОЧС.

В результате пожара уничтожена кровля, повреждены стены и имущество в доме.

Уважаемые случчане, РОЧС напоминает вам о важности и необходимости содержания домовладения в пожаробезопасном состоянии и соблюдении правил пожарной безопасности. Будьте бдительны и осторожны при использовании открытого огня, соблюдайте правила безопасности и установите в своём доме автономный пожарный извещатель.