В магазине одежды «4 сезона» случчанам предоставляют скидки

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С 5 по 25 февраля в магазине мужской, женской, детской одежды и обуви «4 сезона» покупателям предоставляют скидку в 20%. Она действует на зимнюю одежду и обувь.

Магазин находится по адресу: улица Ленина, 237 (помещение бывшего кафе «Мираж»). Режим работы: с 9 до 20 часов.

Также приглашаем за покупками и скидками в магазин «Сезон», который находится по адресу: улица Социалистическая, 11 (район магазина «Остров чистоты»). Режим работы: с 8.30 до 19 часов.

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ООО «Рамзия» УНП 690 669 500

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