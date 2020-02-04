«Они создали в Москве «прокладку». Президент прокомментировал задержание директоров сахарных комбинатов

Во вторник, 4 февраля, Александр Лукашенко прокомментировал задержание директоров белорусских сахарных комбинатов. Президент отметил, что в ближайшие дни КГБ подробно расскажет об этом деле.

«Такого в Беларуси ещё не было. Они создали в Москве „прокладку“ — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов», — заявил Александр Лукашенко, передаёт БелТА.

«Маржу делили на взятки»

Президент также рассказал, какой факт его возмутил больше всего:

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«Давно на контроле этот вопрос спецслужбы вели. Мне доложили, что по дешёвке продавали торговому дому этот сахар, а часть по какой-то там увеличенной цене возвращалась в Беларусь. Может быть, сахар даже не вывозили в Москву и обратно не завозили. А документы шли туда, переоформляли, и здесь прямо с заводов на наш рынок поставляли этот сахар с маржой. А потом эту маржу делили на взятки. Это что, нормально?»

«Всех под метлу в камеру»

«Там попались и с погонами люди. Сказал: всех под метлу в камеру. Всех. Даже вот самолёт, нельзя было раньше задержать одного из деятелей. Вернуть сказал самолёт из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолёт, достали и отправили в следственный изолятор. Жесточайшее будет отношение к этому», — рассказал Александр Лукашенко.

Комбинаты достались Беларуси в полуразрушенном состоянии

Президент обратил внимание, что четыре сахарных завода (Городейский, Жабинковский, Скидельский и Слуцкий. — Прим. ред.) работают в Беларуси ещё с советских времен. И отметил, что современной Беларуси они достались в полуразрушенном состоянии и продукцию фактически не производили.

«Дошло до того, что перед двумя ответственным руководителями положил наручники и сказал: „К утру не будет сахара, знаете, что будет“. К утру во всех точках появился сахар. То есть сахар накапливали и перед периодом, когда спрос на него сдерживали продажи, — цены поднимались, и они выбрасывали его на рынок. Мне надоело ходить и кого-то уговаривать, и я таким образом когда-то заставил работать», — напомнил о тех временах Александр Лукашенко.

«Напряглись, провели модернизацию четырёх заводов»

В дальнейшем был принят ряд экономических мер, который позволил производить в Беларуси около 4 млн тонн сахарной свёклы. Затем предприятия были модернизированы, чтобы нарастить и производство сахара.

«Там пописывают, что директора — молодцы, провели модернизацию заводов. А деньги где взяли? Я ездил к Си Цзиньпину, просил денег на эту фабрику. Точно так и тогда: напряглись, провели модернизацию четырёх заводов. Сделали как конфетку», — отметил Александр Лукашенко.

Президент заявил, что нынешние директора заводов ему как дети. Однако недопустимо, когда кто-то наживается на том, что принадлежит не только трудовому коллективу, но и всему белорусскому народу.

Ещё одна афера

Глава государства отметил, что в «сахарном деле» была ещё одна афера.

«Там что-то с тарой связано. Создали тоже какое-то своё предприятие и эту тару для сахара у этого предприятия закупали. И там цены тоже завышали и делили маржу. Вот поведение этих директоров», — добавил он.

«В течение суток замели всех»

«В течение суток замели всех — это была моя жёсткая команда. Все дали показания. Никто их не гнобил, не бил, пальцы в дверь не засовывал — посадили и сказали: только правду. Все написали, с кем были связаны, кому возили, кому давали. Провели обыски собственности немерено: там десятки самых современных автомобилей, квартиры десятками, особняки и огромное количество денег», — рассказал Александр Лукашенко.

«Эти подонки внаглую средь бела дня воруют»

При этом Александр Лукашенко раскритиковал СМИ, которые выступили в защиту подозреваемых, не разобравшись в этом деле.

«Судите сами, какие они были добрые. У меня ни к кому нет личных претензий. Я защищаю интересы государства. И знаете, что ещё просто бесит: когда ты там сражаешься за эту копейку по нефти, газу, металлам, ещё по чему-то, здесь пытаемся достроить, чтобы люди зарплату имели, эти подонки внаглую средь бела дня воруют. Разве это нормально? Ненормально. Поэтому это наука для всех директоров», — резюмировал президент.

Обновлено в 14.00.

КОНТЕКСТ. В конце января появилась информация о задержании четырёх директоров сахарных комбинатов Беларуси (Городейского, Жабинковского, Скидельского и Слуцкого). О предполагаемом задержании Николая Прудника, директора Слуцкого сахарорафинадного комбината, стало известно 27 января.

Силовые ведомства хранили молчание по поводу задержаний. Лишь 30 января «сахарное дело» скупо прокомментировал Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси. По его словам, оно было связано с дебиторской задолженностью: речь шла о мошеннических схемах, «которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими».

Для справки. Россия считается основным импортёром белорусского сахара. Беларусь продаёт в Россию 90% всего сахара.

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