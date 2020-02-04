Какие рабочие получали травмы на предприятиях Слуцка и района в 2019 году

В 2019 году из-за несчастных случаев на производстве в организациях Слуцкого района пострадало 36 работающих (в 2018-м — 39). При этом один из них — со смертельным исходом.

Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком межрайоннои отделе Минского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Случай со смертельным исходом

1 июня 2019 года тракторист-машинист сельскохозяйственного производства СХФ «Кривая гряда» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» мыл погрузчик АМКОДОР ТО-А352 и, поднявшись на капот, упал с него. От полученных травм мужчина скончался.

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Какие рабочие и на каких предприятиях получали травмы

В 2019 году тяжёлые производственные травмы получили девять работающих:

ОАО «Витко-Агро» (плотник),

ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» (слесарь-ремонтник),

ОАО «Агрофирма Лучники» (водитель автомобиля),

ДУП «Сельский строительный комбинат» УП «Минскоблсельстрой» (слесарь-ремонтник),

ОАО «Весейский покров» (оператор машинного доения),

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (водитель автомобиля),

КУП «Слуцкое ЖКХ» (рабочий зелёного строительства),

СХФ ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (животновод),

ОАО «Крановый завод» (электросварщик ручной сварки).

26 работающих получили травмы, «не относящиеся к числу тяжёлых производственных травм».

Сколько проведено обследований предприятий

В 2019 году мобильная группа провела 96 обследований:

38 — объектов сельскохозяйственных организаций Слуцкого района,

22 — объектов строительных организаций,

36 — других организаций.

В итоге было выявлено 1857 нарушений законодательства об охране труда, пожарной, промышленной безопасности, электробезопасности и производственной санитарии.

Сколько поступило обращений

В 2019 году в МРО поступило 39 обращений граждан в отношении организаций Слуцкого района, из них 23 — обоснованных.

Кого привлекли к ответственности

За нарушения законодательства о труде и об охране труда в 2019 году к административной ответственности привлечено

14 юридических лиц, которые заплатили 3672 рубля штрафов,

38 должностных лиц организаций (5699,25 рубля).

РАНЕЕ. На каких предприятиях Слуцка в этом году рабочие получали травмы. Был случай даже со смертельным исходом