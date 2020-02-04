Какие рабочие получали травмы на предприятиях Слуцка и района в 2019 году

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В 2019 году из-за несчастных случаев на производстве в организациях Слуцкого района пострадало 36 работающих (в 2018-м — 39). При этом один из них — со смертельным исходом.

Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком межрайоннои отделе Минского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Случай со смертельным исходом

1 июня 2019 года тракторист-машинист сельскохозяйственного производства СХФ «Кривая гряда» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» мыл погрузчик АМКОДОР ТО-А352 и, поднявшись на капот, упал с него. От полученных травм мужчина скончался.

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Какие рабочие и на каких предприятиях получали травмы

В 2019 году тяжёлые производственные травмы получили девять работающих:

  • ОАО «Витко-Агро» (плотник),
  • ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» (слесарь-ремонтник),
  • ОАО «Агрофирма Лучники» (водитель автомобиля),
  • ДУП «Сельский строительный комбинат» УП «Минскоблсельстрой» (слесарь-ремонтник),
  • ОАО «Весейский покров» (оператор машинного доения),
  • ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (водитель автомобиля),
  • КУП «Слуцкое ЖКХ» (рабочий зелёного строительства),
  • СХФ ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (животновод),
  • ОАО «Крановый завод» (электросварщик ручной сварки).

26 работающих получили травмы, «не относящиеся к числу тяжёлых производственных травм».

Сколько проведено обследований предприятий

В 2019 году мобильная группа провела 96 обследований:

  • 38 — объектов сельскохозяйственных организаций Слуцкого района,
  • 22 — объектов строительных организаций,
  • 36 — других организаций.

В итоге было выявлено 1857 нарушений законодательства об охране труда, пожарной, промышленной безопасности, электробезопасности и производственной санитарии.

Сколько поступило обращений

В 2019 году в МРО поступило 39 обращений граждан в отношении организаций Слуцкого района, из них 23 — обоснованных.

Кого привлекли к ответственности

За нарушения законодательства о труде и об охране труда в 2019 году к административной ответственности привлечено

  • 14 юридических лиц, которые заплатили 3672 рубля штрафов,
  • 38 должностных лиц организаций (5699,25 рубля).

РАНЕЕ. На каких предприятиях Слуцка в этом году рабочие получали травмы. Был случай даже со смертельным исходом

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