Какие рабочие получали травмы на предприятиях Слуцка и района в 2019 году

В 2019 году из-за несчастных случаев на производстве в организациях Слуцкого района пострадало 36 работающих (в 2018-м — 39). При этом один из них — со смертельным исходом.
Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком межрайоннои отделе Минского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
Случай со смертельным исходом
1 июня 2019 года тракторист-машинист сельскохозяйственного производства СХФ «Кривая гряда» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» мыл погрузчик АМКОДОР ТО-А352 и, поднявшись на капот, упал с него. От полученных травм мужчина скончался.
Какие рабочие и на каких предприятиях получали травмы
В 2019 году тяжёлые производственные травмы получили девять работающих:
- ОАО «Витко-Агро» (плотник),
- ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» (слесарь-ремонтник),
- ОАО «Агрофирма Лучники» (водитель автомобиля),
- ДУП «Сельский строительный комбинат» УП «Минскоблсельстрой» (слесарь-ремонтник),
- ОАО «Весейский покров» (оператор машинного доения),
- ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (водитель автомобиля),
- КУП «Слуцкое ЖКХ» (рабочий зелёного строительства),
- СХФ ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (животновод),
- ОАО «Крановый завод» (электросварщик ручной сварки).
26 работающих получили травмы, «не относящиеся к числу тяжёлых производственных травм».
Сколько проведено обследований предприятий
В 2019 году мобильная группа провела 96 обследований:
- 38 — объектов сельскохозяйственных организаций Слуцкого района,
- 22 — объектов строительных организаций,
- 36 — других организаций.
В итоге было выявлено 1857 нарушений законодательства об охране труда, пожарной, промышленной безопасности, электробезопасности и производственной санитарии.
Сколько поступило обращений
В 2019 году в МРО поступило 39 обращений граждан в отношении организаций Слуцкого района, из них 23 — обоснованных.
Кого привлекли к ответственности
За нарушения законодательства о труде и об охране труда в 2019 году к административной ответственности привлечено
- 14 юридических лиц, которые заплатили 3672 рубля штрафов,
- 38 должностных лиц организаций (5699,25 рубля).
РАНЕЕ. На каких предприятиях Слуцка в этом году рабочие получали травмы. Был случай даже со смертельным исходом
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