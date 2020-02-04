В текущем графике капитального ремонта жилфонда Слуцкого ЖКХ значатся дома в центре города, на «Чехова», «Сахарном», «Строителях», в 11-м городке, агрогородке Греск и деревне Селище. Общая сумма на этот год — 3 202 308 рублей ($ 1,49 млн — в эквиваленте по курсу Нацбанка).



Текущий график капитального ремонта жилищного фонда опубликован на сайте Слуцкого райисполкома.

Многоквартирные дома, в которых капитальный ремонт завершат в этом году

(В скобках указаны сроки проведения капитального ремонта и его сметная стоимость)

Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Зелёная , 1, 2 пусковые комплексы (август 2019 г. — июнь 2020 г.; 380 896,18 рубля);

, 1, 2 пусковые комплексы (август 2019 г. — июнь 2020 г.; 380 896,18 рубля); Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 116 по ул. Социалистическая (февраль 2020 г. — сентябрь 2020 г.; 700 000 рублей);

(февраль 2020 г. — сентябрь 2020 г.; 700 000 рублей); Капитальный ремонт мягкой кровли, входных групп, цоколя, отмостки жилого дома № 3 по ул. Чехова (сентябрь 2019 г. — август 2020 г.; 287 476 рублей);

(сентябрь 2019 г. — август 2020 г.; 287 476 рублей); Капитальный ремонт мягкой кровли, входных групп, цоколя, отмостки жилого дома № 5 по ул. Чехова (сентябрь 2019 г. — июнь 2020 г.; 358 616,6 рубля);

(сентябрь 2019 г. — июнь 2020 г.; 358 616,6 рубля); Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 5 по ул. Северная , 1, 2 пусковые комплексы (август 2019 г. — июнь 2020 г.; 372,465,5 рубля);

, 1, 2 пусковые комплексы (август 2019 г. — июнь 2020 г.; 372,465,5 рубля); Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 5 по ул. Социалистическая , 1 пусковой комплекс (май 2019 г. — июль 2020 г.; 188 258,59 рубля);

, 1 пусковой комплекс (май 2019 г. — июль 2020 г.; 188 258,59 рубля); Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 2 по ул. Р. Люксембург (май 2019 г. — июль 2020 г.; 562 049,68 рубля);

(май 2019 г. — июль 2020 г.; 562 049,68 рубля); Капитальный ремонт жилого дома № 42 по ул. Минская в аг. Греск, 1-я очередь (май 2019 г. — октябрь 2020 г.; 562 049,68 рубля).

Объекты без ввода в 2020 году

Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Молодёжная , 1 пусковой комплекс (март 2020 г. — сентябрь 2020 г.; 170 000 рублей);

, 1 пусковой комплекс (март 2020 г. — сентябрь 2020 г.; 170 000 рублей); Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Молодёжная , 2 пусковой комплекс (декабрь 2019 г. — май 2020 г.; 75 342,60 рубля);

, 2 пусковой комплекс (декабрь 2019 г. — май 2020 г.; 75 342,60 рубля); Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 31 по ул. Чехова , (июль 2020 г. — декабрь 2020 г.; 429 619,83 рубля);

, (июль 2020 г. — декабрь 2020 г.; 429 619,83 рубля); Капитальный ремонт конструктивных элементов в жилом доме № 7 по ул. Гагарина , замена сетей электроснабжения, замена розлива отопления, горячего, холодного водоснабжения (январь 2020 г. — июнь 2020 г.; 334 000 рублей);

, замена сетей электроснабжения, замена розлива отопления, горячего, холодного водоснабжения (январь 2020 г. — июнь 2020 г.; 334 000 рублей); Капитальный ремонт конструктивных элементов в жилом доме № 3 по ул. Чехова , замена стояков холодного и горячего водоснабжения (май 2020 г. — сентябрь 2020 г.; 60 000 рублей);

, замена стояков холодного и горячего водоснабжения (май 2020 г. — сентябрь 2020 г.; 60 000 рублей); Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 29 по ул. Чехова (август 2020 г. — декабрь 2020 г.; 492 405,28 рубля);

(август 2020 г. — декабрь 2020 г.; 492 405,28 рубля); Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 39 по ул. Чехова (август 2020 г. — декабрь 2020 г.; 487 059,50 рубля).

Разработка проектной документации

Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 17 по ул. Гагарина (февраль 2020 г. — апрель 2020 г.; 20 000 рублей);

(февраль 2020 г. — апрель 2020 г.; 20 000 рублей); Капитальный ремонт конструктивных элементов в жилом доме № 3 по ул. Чехова , замена стояков холодного и горячего водоснабжения (январь 2020 г. — март 2020 г.; 3 000 рублей);

, замена стояков холодного и горячего водоснабжения (январь 2020 г. — март 2020 г.; 3 000 рублей); Капитальный ремонт с элементами модернизации общежития по 2 пер. М. Богдановича, 37 (февраль 2020 г. — апрель 2020 г.; 45 000 рублей);

(февраль 2020 г. — апрель 2020 г.; 45 000 рублей); Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 14 по ул. Копыльская (апрель 2020 г. — октябрь 2020 г.; 25 000 рублей);

(апрель 2020 г. — октябрь 2020 г.; 25 000 рублей); Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома № 40 по ул. Вечеркевича (апрель 2020 г. — октябрь 2020 г.; 14 600 рублей);

(апрель 2020 г. — октябрь 2020 г.; 14 600 рублей); Капитальный ремонт конструктивных элементов в жилом доме № 1 по ул. Копыльская , замена сетей электроснабжения, замена розлива отопления, горячего, холодного водоснабжения (март 2020 г. — июнь 2020 г.; 6 000 рублей);

, замена сетей электроснабжения, замена розлива отопления, горячего, холодного водоснабжения (март 2020 г. — июнь 2020 г.; 6 000 рублей); Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 32 по ул. 8 Марта (март 2020 г. — июль 2020 г.; 25 000 рублей);

(март 2020 г. — июль 2020 г.; 25 000 рублей); Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Колхозная в д. Селище Слуцкого района (октябрь 2020 г. — декабрь 2020 г.; 10 000 рублей);

(октябрь 2020 г. — декабрь 2020 г.; 10 000 рублей); Капитальный ремонт кровли жилых домов № 1, 2 по 1 пер. Толстого (октябрь 2020 г. — декабрь 2020 г.; 7 000 рублей);

(октябрь 2020 г. — декабрь 2020 г.; 7 000 рублей); Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 31 по ул. Чехова (20 000 рублей);

(20 000 рублей); Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 39 по ул. Чехова (23 368,22 рубля).