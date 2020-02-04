«96,4% диабета из-за лишнего веса». Врач-эндокринолог из Слуцка рассказала про диабет, гормоны и миф про сахар

Щитовидная железа — это маленький орган, похожий на бабочку, который регулирует абсолютно всё, чем живёт организм. Она отвечает за выработку энергии нашего организма, а гормоны, которые ею вырабатываются, — наши «батарейки».

Как избежать диабета, какие анализы сдавать здоровому человеку и насколько гормоны влияют на наше здоровье — в интервью «Кур'еру» рассказала Алина Кисель, врач-эндокринолог Слуцкой ЦРБ.

Чем болеют случчане?

Чаще всего случчане приходят с сахарным диабетом. Также много пациентов страдает гипотиреозом, когда снижается уровень гормонов щитовидной железы, и тиреотоксикозом, когда, наоборот, избыточное образование гормонов щитовидной железы.

Диабет — это «новый рак», как о нём говорят?

Среди всех заболеваний эндокринной системы диабет встречается чаще всего. На учёте у эндокринолога состоит 3598 диабетиков, из них 126 — первого типа и 3472 — второго типа. Причём если раньше диабет считался болезнью пожилых, то сейчас он встречается в любом возрасте. Всему виной лишний вес. Он как спусковой крючок для диабета второго типа.

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Как распознать симптомы диабета?

Зачастую диабет первого типа проявляется в детстве или подростковом возрасте. Он прост в диагностике: начинается с сильной жажды, учащённого мочеиспуска­ния, утомляемости и выраженного похудения.

Но 96,4% случаев диабета — это диабет второго типа. Он долго может не проявлять себя. Поэтому людям с лишним весом рекомендуется регулярно проверять уровень сахара в крови.

Если при втором типе диабета ничего не болит, чем он опасен?

Образно говоря, он разъедает то, что находится внутри, и в первую очередь повреждает сосуды. Повышается риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Самые худшие осложнения диабета — отказ почек, гангрены конечностей, слепота и даже кома.

Может ли развиться диабет от сладкого?

Нет, от сладкого сахарного диабета не бывает. Главное следить, чтобы сладкое не превращалось в лишний вес.

Сахарный диабет второго типа был диагностирован даже у 3-летнего ребёнка…

Действительно за последние годы это заболевание стало чаще встречаться и среди детей. В детской поликлинике на учёте состоит 15 случчан с диабетом первого типа. Только в прошлом году было три случая, когда в реанимацию попали дети с диабети­ческим кетоаци­дозом — острым метаболи­ческим осложнением сахарного диабета. Симптомы сахарного диабета у детей те же. Если у ребёнка появляется нетипичная жажда и он часто бегает в туалет — это сигнал бежать к врачу.

Если с лечением диабета первого типа всё понятно, то как лечится второй тип?

Диабет второго типа — это вопрос образа жизни. И лечение его соответствующее: нужно следить за своим питанием и больше двигаться.

Как распознать проблемы эндокринной системы?

При повышении функции щитовидной железы у человека возникает учащённое сердцебиение, потливость, повышается давление, снижается вес, кожа становится жирной.

С другой стороны, при снижении функции щитовидной железы развивается апатия, сонливость при полно­цен­ном отдыхе, кожа становится сухой, обмен веществ замедляется и человек резко набирает вес.

Как часто нужно проходить обследование щитовидки и что именно проверять?

Даже здоровому человеку раз в год нужно сдавать анализ на три гормона — свободный тироксин, тиреотропный гормон и антитела к ТПО — и делать УЗИ щитовидки, проверяя на наличие узлов и кист. А вот сдавать огромное количество гормонов, если вам этого не прописал эндокринолог, нет смысла. Сдав три основных гормона, врачу будет ясна картина, как функционирует щитовидка.

Зато обязательно нужно планировать беременность при диабете. Недавний случай как неоспоримое доказательство. Случчанка с первым типом диабета, не послушав предостережения врачей, решилась на второго ребёнка. После родов у неё отказали почки — и теперь она на гемодиализе.

Как гормоны влияют на женское здоровье?

В организме всё взаимосвязано, поэтому зачастую гинеколог может отправить на обследование к нам. Если у женщины нарушение менструального цикла или поликистоз яичников, то гинеколог понимает, что подоплёка может быть эндокринологическая. В этом случае эндокринолог должен исключить или подтвердить болезнь, чтобы проблему можно было решить.

Когда снижается функция гормонов щитовидной железы, то появляется упадок сил, плаксивость, сонливость, снижение либидо, человек становится забывчивым. Есть и противоположные симптомы, когда люди становятся перевозбуждёнными. И то, и другое надо лечить.

А если к эндокринологу отправляет ЛОР?

Это бывает в том случае, если человека беспокоит першение, ком в горле. Если ЛОР не видит проблемы в своей области, он отправляет к нам.

Как заметить эндемический зоб?

Если, посмотрев в зеркало, человек видит у себя какое-то образование или выпячивание в области шеи — идём к врачу. Сейчас эндемический зоб встречается всё реже.

Белорусы страдают нехваткой витамина D?

Да. И не только белорусы. На медконференции профессор из солнечной Грузии рассказывала об эксперименте, который показал, что у всех её сотрудников дефицит витамина D. Море и солнце не универсальное лекарство от всех болезней. Поэтому витамин D нужно принимать всем.

Зачем он нужен нам?

Для хорошей работы иммунной системы, крепкости костей, познавательной функции мозга. Также он сдерживает развитие диабета и даже раковых клеток.