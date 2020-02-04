Владимир Наврась объяснил, почему в поликлинике Слуцка большие очереди

В декабре прошлого года в регистратуре Слуцкой ЦРБ установили терминал электронной очереди. Посетители поликлиники оказались к этому не готовы, возмущаясь, что новшества добавили проблем и увеличили очереди.

Владимир Наврась, врач-клинический фармаколог Слуцкой ЦРБ, во время интервью «Слуцк ТВ» прокомментировал эту ситуацию:

— К сожалению, очередь в поликлинике — это явление, которое никак не связано с введением электронной очереди. Вообще.

Если вы помните, то очереди в поликлинике в промежутке с 7.30 до 8.30 были всегда. И связаны они с неудобным расположением поликлиники. Наши люди должны это понимать.

Реклама

Одно дело, когда поликлиника расположена в центре и пациенты в постоянном режиме подходят и уходят. И совсем другое дело, когда приходят одновременно два автобуса, из которых выходит 150 человек (к слову, мы считали), и они сразу идут в регистратуру. Это ситуация, с которой мы никогда не мирились и старались сделать так, чтобы эту очередь быстро устранить. Усиливали регистратуру в это время, и в течение часа эти 150 человек были распределены по местам приёма. Особых нареканий не было.

Электронная очередь же с ситуацией, когда приходят сразу два автобуса и с ними 150 человек, совладать не может. Она внедрена для упорядочивания приёма, призвана улучшить качество обслуживания и ускорить приём. Но она не может сделать так, чтобы 150 человек одновременно получили талоны.

В ТЕМУ. Кажется, я поняла, откуда такие очереди в Слуцкой поликлинике