Шарфы от 5 рублей. В магазине «Всё по карману» новое поступление одежды

В магазине «Всё по карману» большое поступление женской и мужской одежды. Большой выбор платьев, блузок, юбок, джинсов и верхней одежды.

Кроме этого, в магазине «Всё по карману» есть и товары галантереи: кошельки, ремни, сумки, дорожные сумки, зонты. В наличии шапки, шарфы, перчатки. Также в наличии постельное бельё, скатерти, одеяла, коврики, пледы.

Ждём вас по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 207 (общежитие спорткомплекса «Дельфин», 1 этаж, центральный вход).

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Работаем ежедневно с 9.00 до 19.00

ООО «Восточная долина» УНП 690 665 256