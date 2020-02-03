Женская обувь по 25 рублей. В магазине «Смешные цены» новый привоз

В магазин «Смешные цены» привезли новую женскую и мужскую одежду. Большой выбор рубашек, джемперов, леггинсов, верхней одежды, обуви.

Кроме этого, в «Смешных ценах» есть и товары галантереи: кошельки, ремни, сумки, дорожные сумки, зонты. В наличии шапки, шарфы, перчатки. В магазине также можно приобрести постельное белье, скатерти, одеяла, коврики, пледы.

На зимнюю одежду и обувь действует скидка 20%.

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«Смешные цены» ждут своих покупателей! Поторопитесь!

Наш адрес не изменился: г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 8 (рядом с фабрикой художественных изделий) остановка «Друкарня».

ООО «Восточная долина» УНП 690 665 256