Слуцкие милиционеры научили кадетов разбирать и собирать пистолет Макарова

В классе служебной подготовки сотрудники милиции провели с кадетами занятия по изучению материальной части пистолета Макарова, после чего провели экскурсию по отделу. Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОВД.

Вячеслав Васюк, старший инспектор кадров, интересно и подробно рассказал ребятам из Слуцкого кадетского училища об оружии, специальных средствах и специальной технике, состоящей на вооружении органов внутренних дел. Также он подробно пояснил назначение, устройство, принцип работы частей и механизмов пистолета Макарова и продемонстрировал порядок его неполной разборки и сборки с использованием учебного пистолета.

После теоретической части занятия кадеты с нескрываемым интересом проводили неполную разборку пистолета, снаряжали магазин учебными патронами и тренировались в изготовке к стрельбе из положения «стоя».

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В завершении Александр Станкевич, заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе, провёл для ребят экскурсию. Он познакомил кадетов с подразделениями и службами милиции, рассказал и о специфике службы в органах внутренних дел.

Отметим, что воспитанники Минского областного кадетского училища — это жители Слуцка, Борисова, Молодечно, Старых Дорог, Солигорска и других городов столичного региона. Все эти ребята уже определились с поступлением: они выбрали учреждения образования именно системы МВД (Академия Министерства внутренних дел РБ и Могилёвский институт Министерства внутренних дел РБ).