В Слуцком РОВД прошёл предварительный отбор будущих офицеров милиции

У желающих получить высшее образование в гражданских вузах ещё есть время, чтобы, присмотревшись к учебным заведениям, сделать свой выбор. А вот абитуриенты учреждений образования системы МВД уже могут документально заявить о своём намерении поступать в вуз.

Для поступления в милицейский вуз абитуриент должен пройти не только централизованное тестирование по русскому (белорусскому) языку, иностранному языку, обществоведению, но и профессиональный отбор.

Для того чтобы поступить в вуз МВД для дальнейшей работы в органах, потребуется в том числе сдача нормативов.

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Ежегодно в Слуцком РОВД проводится предварительный отбор в вузы системы МВД: кандидаты проходят собеседование и сдают зачёт по физической подготовке.

«В субботу (1 февраля. — Прим. ред.) в РОВД состоялся внутренний экзамен. Испытать себя к нам пришли 15 ребят, среди которых была и девушка из кадетского училища.

Нормативы проверяют силу, ловкость, быстроту и направлены на оценку общей физической подготовки. Трое кандидатов зачёт не сдали, но у них ещё есть шанс: они могут пересдать ФИЗО в течение весны", — рассказал «Кур'еру» Александр Станкевич, заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе.

В ТЕМУ. Слуцкому абитуриенту на заметку. Если хочешь стать милиционером