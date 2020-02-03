«Стометровка» на Слуцком рынке остаётся! Андрей Янчевский пошёл навстречу предпринимателям

Бизнесмены, в свою очередь, пообещали, что за свой счёт благоустроят торговые места.

В понедельник, 3 февраля, предприниматели, торгующие на «стометровке», пришли в Слуцкий райисполком, чтобы попросить руководство города о помощи. Они не могли понять, почему без всяких документов контролёры рынка предупредили их: с 1 февраля им запрещено торговать на прежних местах.

Группа из 25 человек ожидала Андрея Янчевского в фойе на третьем этаже, где расположен его кабинет. Но пока председатель был на плановом рабочем совещании, их встретила Жанна Руцкая, зампредседателя по экономике. Она поговорила с предпринимателями и сказала: «Выходите завтра на работу».

Потом пришёл и председатель райисполкома Андрей Янчевский. «Работайте, я разберусь», — сказал он, выслушав предпринимателей.

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«Мы вышли на позитиве и вздохнули с облегчением», — сказала «Кур'еру» одна из участниц встречи. А другая добавила: «Председатель — очень культурный человек. Сказал, что в обиду нас не даст».

По словам собеседницы, в ближайшее время «стометровка» будет обследована соответствующими службами. После этого предприниматели намерены за свои собственные средства облагородить этот участок с учётом всех норм, чтобы торговля выглядела более цивилизованно.

«Мы остаёмся. Большое спасибо!» — сказала собеседница «Кур'еру».

Непонятная земля

По кадастровой карте Беларуси «стометровка» не выделена как отдельный участок. И её статус не определён.

Более пяти лет назад подобная ситуация со «стометровкой» уже была. Предпринимателей тоже пытались выгнать, а на этом месте обещали поставить скамейки, «чтобы всё было цивилизованно». Тогда ИП тоже встречались с властями.

Администрации рынка было предложено выкупить (приватизировать) «стометровку», чтобы вести на ней хозяйственную деятельность. Но за эти годы результатов не было видно ни со стороны рынка, ни со стороны города. Почему этого не произошло — на момент публикации неизвестно.

Торговля между тем продолжалась в прежнем режиме до сего дня.

Ранее: Предпринимателей на Слуцком рынке выгоняют со «стометровки». Там хотят поставить скамейки