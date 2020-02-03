Как правильно пользоваться огнетушителем, чтобы не потерять время в критический момент

Пожар — страшная беда. Справиться с ней непросто, и один из эффективных способов — применение огнетушителей. Следует заранее научиться ими пользоваться, чтобы не терять времени в критический момент.

Сейчас в основном распространены два типа огнетушителей — порошковые и углекислотные.

В порошковом огнетушителе в баллоне под давлением находится порошок, его состав — это минеральные соли с различными добавками, препятствующими слеживанию порошка.

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В углекислотном огнетушителе действующее вещество — это техническая углекислота, инертный газ, который вымещает из зоны горения кислород, в итоге горение, за исключением редкоземельных металлов, прекращается. Газ выходит с температурой минус 70 градусов, происходит охлаждение предмета.

Порошковые огнетушители предназначены для тушения древесины, текстиля и так далее, углекислотные — для тушения электрооборудования.

И тот, и другой тип можно использовать для тушения горения под напряжением до 1000 вольт. Нас, как правило, окружают приборы, розетки и электросети с напряжением 220 вольт, максимум 380 вольт.

Чтобы активировать порошковый огнетушитель, нужно:

Сорвать пломбу с запорно-пускового механизма.

Убрать чеку.

Освободив насадку шланга, направить её на очаг возгорания.

Нажать на рычаг, чтобы выпустить действующее вещество огнетушителя.

Следует учитывать, что при работе приспособления образуется облако пыли, что затрудняет дыхание и ухудшает видимость.

Для начала работы углекислотного огнетушителя следует:

Демонтировать пломбу.

Выдернуть чеку.

Направить раструб в сторону огня.

Высвободить рабочее вещество открытием вентиля или нажатием рычага.

Не стоит держать огнетушитель за раструб, так как при истечении газа его температура резко падает, снижаясь до -70 °C .

. Необходимо иметь в виду, что углекислый газ, выделяющийся при тушении, для дыхания непригоден, поэтому без защитных средств человек продержится в такой атмосфере не более 2-х минут. Обычно этого хватает, а далее возможна потеря сознания.

Работа с огнетушителем

При работе с огнетушителем необходимо придерживаться следующих правил:

Находиться с наветренной стороны.

Начинать тушить с основания.

В нишах тушить сверху.

Тушить одновременно группой людей.

Убедиться в невозможности возобновления горения.

Использованные огнетушители сдать на перезарядку.