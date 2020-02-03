Как правильно пользоваться огнетушителем, чтобы не потерять время в критический момент

Пожар — страшная беда. Справиться с ней непросто, и один из эффективных способов — применение огнетушителей. Следует заранее научиться ими пользоваться, чтобы не терять времени в критический момент.
Сейчас в основном распространены два типа огнетушителей — порошковые и углекислотные.
В порошковом огнетушителе в баллоне под давлением находится порошок, его состав — это минеральные соли с различными добавками, препятствующими слеживанию порошка.
В углекислотном огнетушителе действующее вещество — это техническая углекислота, инертный газ, который вымещает из зоны горения кислород, в итоге горение, за исключением редкоземельных металлов, прекращается. Газ выходит с температурой минус 70 градусов, происходит охлаждение предмета.
Порошковые огнетушители предназначены для тушения древесины, текстиля и так далее, углекислотные — для тушения электрооборудования.
И тот, и другой тип можно использовать для тушения горения под напряжением до 1000 вольт. Нас, как правило, окружают приборы, розетки и электросети с напряжением 220 вольт, максимум 380 вольт.
Чтобы активировать порошковый огнетушитель, нужно:
- Сорвать пломбу с запорно-пускового механизма.
- Убрать чеку.
- Освободив насадку шланга, направить её на очаг возгорания.
- Нажать на рычаг, чтобы выпустить действующее вещество огнетушителя.
- Следует учитывать, что при работе приспособления образуется облако пыли, что затрудняет дыхание и ухудшает видимость.
Для начала работы углекислотного огнетушителя следует:
- Демонтировать пломбу.
- Выдернуть чеку.
- Направить раструб в сторону огня.
- Высвободить рабочее вещество открытием вентиля или нажатием рычага.
- Не стоит держать огнетушитель за раструб, так как при истечении газа его температура резко падает, снижаясь до -70 °C.
- Необходимо иметь в виду, что углекислый газ, выделяющийся при тушении, для дыхания непригоден, поэтому без защитных средств человек продержится в такой атмосфере не более 2-х минут. Обычно этого хватает, а далее возможна потеря сознания.
Работа с огнетушителем
При работе с огнетушителем необходимо придерживаться следующих правил:
- Находиться с наветренной стороны.
- Начинать тушить с основания.
- В нишах тушить сверху.
- Тушить одновременно группой людей.
- Убедиться в невозможности возобновления горения.
- Использованные огнетушители сдать на перезарядку.
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