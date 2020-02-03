Пожар — страшная беда. Справиться с ней непросто, и один из эффективных способов — применение огнетушителей. Следует заранее научиться ими пользоваться, чтобы не терять времени в критический момент.

Сейчас в основном распространены два типа огнетушителей — порошковые и углекислотные.

В порошковом огнетушителе в баллоне под давлением находится порошок, его состав — это минеральные соли с различными добавками, препятствующими слеживанию порошка.

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В углекислотном огнетушителе действующее вещество — это техническая углекислота, инертный газ, который вымещает из зоны горения кислород, в итоге горение, за исключением редкоземельных металлов, прекращается. Газ выходит с температурой минус 70 градусов, происходит охлаждение предмета.

Порошковые огнетушители предназначены для тушения древесины, текстиля и так далее, углекислотные — для тушения электрооборудования.

И тот, и другой тип можно использовать для тушения горения под напряжением до 1000 вольт. Нас, как правило, окружают приборы, розетки и электросети с напряжением 220 вольт, максимум 380 вольт.

Как правильно пользоваться огнетушителем, чтобы не потерять время в критический момент

Чтобы активировать порошковый огнетушитель, нужно:

  • Сорвать пломбу с запорно-пускового механизма.
  • Убрать чеку.
  • Освободив насадку шланга, направить её на очаг возгорания.
  • Нажать на рычаг, чтобы выпустить действующее вещество огнетушителя.
  • Следует учитывать, что при работе приспособления образуется облако пыли, что затрудняет дыхание и ухудшает видимость.

Для начала работы углекислотного огнетушителя следует:

  • Демонтировать пломбу.
  • Выдернуть чеку.
  • Направить раструб в сторону огня.
  • Высвободить рабочее вещество открытием вентиля или нажатием рычага.
  • Не стоит держать огнетушитель за раструб, так как при истечении газа его температура резко падает, снижаясь до -70 °C.
  • Необходимо иметь в виду, что углекислый газ, выделяющийся при тушении, для дыхания непригоден, поэтому без защитных средств человек продержится в такой атмосфере не более 2-х минут. Обычно этого хватает, а далее возможна потеря сознания.

Работа с огнетушителем

При работе с огнетушителем необходимо придерживаться следующих правил:

  • Находиться с наветренной стороны.
  • Начинать тушить с основания.
  • В нишах тушить сверху.
  • Тушить одновременно группой людей.
  • Убедиться в невозможности возобновления горения.
  • Использованные огнетушители сдать на перезарядку.
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