Слуцкому абитуриенту на заметку. Если хочешь стать экспертом-криминалистом

Управление Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области приглашает кандидатов из числа абитуриентов 2020 года для поступления на очную форму обучения на следственно-экспертный факультет Академии МВД Республики Беларусь по специальности «Судебные криминалистические экспертизы» (квалификация: «Судебный эксперт-криминалист. Юрист») для последующей службы в Государственном комитете судебных экспертиз РБ.

Требования к кандидатам для поступления:

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возраст: 17 лет (в год поступления), но не старше 25 лет;

предметы ЦТ: русский/белорусский язык (на выбор), обществоведение, иностранный язык;

прохождение военно-врачебной комиссии по направлению.

Срок обучения — 4 года.

Информация об условиях и порядке поступления доступна на сайте Академии МВД: amia.by.

По вопросам отбора кандидатов для поступления обращаться к Николаю Бравсевичу, начальнику Слуцкого межрайонного отдела ГКСЭ РБ, по телефонам: (801 795) 5 75 03, (8029) 698 78 01.