В 2019 году в Беларуси около 400 чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности

Местные органы власти нуждаются в кадровом укреплении. Об этом в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» заявил Игорь Сергеенко, руководитель Администрации президента.

Он считает, что необходимость в укреплении имеют должности председателей райисполкомов, определённые позиции в облисполкомах: «Работа эта проводится планово, приходят новые, молодые люди». И такое омоложение будет продолжаться.

С другой стороны, говорит Игорь Сергеенко, большое внимание уделяют недопущению назначения на ответственные должности лиц, которые себя скомпрометировали, имеют на своём счету нарушения этических норм или даже были замешаны в преступлениях.

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По словам руководителя Администрации президента, в кадровом реестре главы государства насчитывается 836 должностей. Только в 2019 году было 175 назначений, а это каждый пятый из реестра.

Ежегодно в Администрацию президента обращается до 30 тысяч человек. В 2019-м около 400 чиновников привлечены к дисциплинарной ответственности. Прежде всего за волокиту в рассмотрении заявлений граждан, поступающих в органы власти.

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