«Завелась с пол-оборота». Как житель Слуцка перепробовал иномарки, а в итоге вернулся за руль «копейки»

Начало 1970-х годов. В СССР на повестке дня стоят две главные задачи. Первая — наградить передовиков производства медалью Верховного Совета СССР «За доблестный труд» в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина. И вторая — запустить конвейер Волжского автозавода.

Бренд первой линейки автомобиля планировали назвать ВИЛ-100 — тоже к 100-летию Ильича. Но по какой-то причине первые автомобили, сошедшие с конвейера, получили название ВАЗ-2101. Но это так, лирическое отступление.

В то время мне очень хотелось приобрести автомобиль именно этого завода. И я начал понемногу копить деньги. Через несколько лет, в начале 1979 года, сбылась «мечта идиота»: предприятию, где я работал, для поощрения передовиков производства было выделено несколько автомобилей. В число передовиков попал и я.

Заводской комитет предприятия выделил мне новенький ВАЗ. Но это уже была не «копейка», а «одиннадцатка» — ВАЗ-21 011. Покатался я на ней недолго, но освоил по-настоящему. В конце 1981-го моему отцу как ветерану труда и участнику Великой Отечественной войны выделили такой же ВАЗ-21 011, который он с большой охотой уступил мне, ссылаясь на своё недомогание и старость. Я, долго не думая, продал свою «одиннадцатку» и приобрёл новую.

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Этот ВАЗ я эксплуатировал около 13 лет — до 1994 года. Авторынок уже был наполнен иномарками, и я приобрёл Mazda 323. Но продавать свои «Жигули» не стал, залил в «горшки» масло и поставил авто к стеночке в гараже.

В 2000 году купил Mazda 626, на которой проездил до 2010 года. Срочно, «подшаманив», продал, поскольку в ней всё внезапно стало «сыпаться»: термостат, радиатор, ШРУСы, «пороги» и прочее. Я тогда ещё поразился, как японцы умели точно определять технический ресурс деталей и автомобиля в целом, поскольку всё пришло в негодность одновременно.

Вот тут я и вспомнил про свою «одиннадцатку», которая уже 16 лет стояла без движения у стеночки в гараже. Особо не рассчитывая на успех, провернул коленвал, поставил новый аккумулятор, залил бензин и повернул ключ зажигания. И вот чудо — завелась, как говорят, с пол-оборота. Конечно, потом пришлось кое-что переварить, обработать против коррозии. Но под капотом ничего менять не пришлось — моя «ласточка» летала как новая.

Со временем усовершенствовал некоторые узлы и детали. Установил самодельное электронное зажигание с возможностью перевода его на «классику». После этого не заглядывал на контакты прерывателя, автомобиль заводился в любую погоду, несмотря на «подсевший» аккумулятор. В рулевую трапецию врезал маслёнки, после чего даже при повреждённых пыльниках шарниры рулевых тяг служили до продажи и, думаю, ещё долго будут служить новому владельцу.

Поскольку летом автомобиль оставлял у подъезда, нередко находились охотники за халявным бензином (ведь в бензобак «Жигулей» закинуть шланг можно легко, в отличие от «импорта»). Поэтому крышку люка бензобака оборудовал сигнализацией, но это спасало недолго. Пришлось переварить горловину бензобака и заправлять машину изнутри багажника, а под крышкой люка нарисовал большую фигу.

Когда здоровья и сил у меня поубавилось, пришлось продать свою «ласточку», надеюсь, в хорошие руки. Это случилось осенью 2019-го. Думаю, это чудо советского автопрома ещё долго будет служить новому владельцу.