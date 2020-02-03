Угадайте, что происходит, когда я кашляю в автобусе

Почему так люди напуганы? Я вот приболела немного. Еду в автобусе. И когда начинаю кашлять (совсем немного), вижу, как люди вокруг меня молча начинают отодвигаться. Кто-то закрывается платком. И так было уже пару раз за эти дни.

И только один раз мужчина с другого конца автобуса крикнул: «Девушка, вы не из Китая случайно приехали?»

Представляю, как люди будут реагировать, если китайский вирус всё-таки доберётся до Беларуси.

Эта новость, написанная читателем для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации и проверки фактов публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщи новость».

Реклама