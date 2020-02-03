В 2019-м на заработки за границу из Беларуси уехали гораздо меньше человек, чем годом ранее. Если в 2018 году было 11 093 трудовых мигранта, то в прошлом — 9061. Об этом сообщает Департамент по гражданству и миграции МВД.

Подавляющее большинство белорусских трудовых мигрантов — это представители рабочих специальностей — 7311 человек. Также в прошлом году работать за границу уехали 1284 работника сферы обслуживания и торговли, 434 сельскохозяйственных работника и 27 высококвалифицированных работников и специалистов. Руководители уезжают из Беларуси не так часто. В прошлом году таких было 5 человек, и все они поехали работать в Россию.

Топ-5 стран, куда белорусы ездят на заработки

Россия — 4173 человека (4978 — в 2018-м) Польша — 1606 человек (3181) Литва — 1260 человек (1289) Чехия — 782 (494) Германия 395 — (340).

А вот отправляться работать в США, Финляндию и Китай белорусы стали реже. Как и в Сингапур и Испанию, в эти две страны в 2019 году уехало по одному человеку.

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СПРАВКА. В статистике Департамента по гражданству и миграции МВД учитываются только те, кто уехал на работу при содействии организаций, у которых есть специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Беларуси. Те, кто самостоятельно уехал, не зафиксированы в статистике. Поэтому данные стран, в которые уезжают на заработки, как правило, отличаются в большую сторону по числу трудовых мигрантов из Беларуси.