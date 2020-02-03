В 2019-м на заработки за границу из Беларуси уехали гораздо меньше человек, чем годом ранее. Если в 2018 году было 11 093 трудовых мигранта, то в прошлом — 9061. Об этом сообщает Департамент по гражданству и миграции МВД.
Подавляющее большинство белорусских трудовых мигрантов — это представители рабочих специальностей — 7311 человек. Также в прошлом году работать за границу уехали 1284 работника сферы обслуживания и торговли, 434 сельскохозяйственных работника и 27 высококвалифицированных работников и специалистов. Руководители уезжают из Беларуси не так часто. В прошлом году таких было 5 человек, и все они поехали работать в Россию.
Топ-5 стран, куда белорусы ездят на заработки
- Россия — 4173 человека (4978 — в 2018-м)
- Польша — 1606 человек (3181)
- Литва — 1260 человек (1289)
- Чехия — 782 (494)
- Германия 395 — (340).
А вот отправляться работать в США, Финляндию и Китай белорусы стали реже. Как и в Сингапур и Испанию, в эти две страны в 2019 году уехало по одному человеку.
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.