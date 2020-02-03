Блиц-опрос случчанок. Алёна Корбут считает, что девушкам не хватает живого общения

Виктория Капская
Виктория Капская
0

В рубрике Selfmade мы будем знакомить вас со случчанками. С помощью блиц-опросов узнаем, какие места в Слуцке им нравятся, чего в городе не хватает и какие мероприятия стоит проводить для девушек. Героиня очередного опроса — 31-летняя Алёна Корбут, которая находится в декретном отпуске с годовалой двойней.

Знакомство со случчанками.
Алёна Корбут

Как вы проводите своё свободное время?

С двойняшками свободного времени не так уж и много. Когда оно появляется, хожу на тренировки, в баню по воскресеньям, плаваю в бассейне, читаю, увлекаюсь основами правильного питания и разбором продуктов питания. И ещё моя слабость в последнее время — раскраска картин по номерам.

Какое место в Слуцке вам нравится больше всего? Почему?

Больше всего в Слуцке мне нравится район набережной с красивыми фонарями. Приятно, что у нас в городе придумали такой «креативчик». Ещё ностальгическим местом для меня был ресторан «Вежа Града». Много хороших вечеров провели там.

Знакомство со случчанками.

По вашему мнению, чего не хватает девушкам в Слуцке?

Я думаю, случчанкам не хватает общения. Большинство сидит в соцсетях или дома. Я уверена, что каждая хотела бы реального общения. Здорово, что у нас появился такой проект Lampa.

Как вы думаете, какие встречи стоит проводить для случчанок?

Я бы посетила встречу с педиатром, имеющим современный взгляд на медицину, и тренинги по саморазвитию, самодисциплине.

Какая у вас мечта? Можно ли её реализовать в Слуцке? Почему?

Мечтаю развиваться в сфере диетологии, правильного подхода к питанию. И, возможно, в будущем помогать людям становиться красивыми, здоровыми и счастливыми. В Слуцке это тоже можно сделать. Ведь люди всегда и везде хотят стать лучше, просто иногда не находят способ, как это сделать.

Нам бы очень хотелось написать о каждой случчанке. Поэтому если вы хотите стать героиней нашего блиц-опроса — пишите в Instagram @_mon_alisa или @lampa_slutsk.

Лампа

«Снимаю видео в TikTok и мечтаю прыгнуть с парашютом». Lampa знакомит со случчанками

0
В рубрике Selfmade мы будем знакомить вас со случчанками. С помощью блиц-опросов мы узнаем, какие места в Слуцке им нравятся, чего в городе не...
Далее
Лампа

Selfmade. Как неудачный перманент изменил жизнь случчанки

0
Ирина Гуреева больше четырёх лет занимается перманентным макияжем. Недавно девушка вернулась с чемпионата в Санкт-Петербурге, где получила главный кубок от организаторов. А главное — вошла...
Далее
Лампа

Как слуцкая школьница стала популярной в Instagram среди ровесников. О чём она пишет

0
16-летняя случчанка Евгения Шуманская ещё учится в школе, но уже знает, что хочет связать свою будущую профессию с SMM и блогингом. Девушка ведёт свой...
Далее

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ ЛАМПОВОМУ СООБЩЕСТВУ В VIBER

Жми!

Подпишись на наш Instagram: @lampa_slutsk

По вопросам сотрудничества

Виктория Капская

Если у вас есть идеи по встречам, их развитию, поддержке – обращайтесь.
тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
instagram: @vika_krupskaya

Алиса Листапад

Если у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь.
тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @_mon_alisa

Подпишись на наш Instagram: @kurjer

kurjer.info • Слуцк • Газета «Інфа-Кур'ер»

Рубрики

Социальные сети

Реклама

Газета

  • Контакты
  • Каталог
  • Частные объявления
  • Справочная
  • Яндекс.Метрика

© 2000–2020 Газета «Інфа-Кур’ер». Копирование, цитирование и распространение материалов допускается при указании прямой активной ссылки на источник.

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Повредил микроавтобус и скрылся. Слуцкая ГАИ ищет свидетелей и очевидцев ДТП

0

Слуцкому абитуриенту на заметку. Если хочешь стать экспертом-криминалистом

0