Блиц-опрос случчанок. Алёна Корбут считает, что девушкам не хватает живого общения

В рубрике Selfmade мы будем знакомить вас со случчанками. С помощью блиц-опросов узнаем, какие места в Слуцке им нравятся, чего в городе не хватает и какие мероприятия стоит проводить для девушек. Героиня очередного опроса — 31-летняя Алёна Корбут, которая находится в декретном отпуске с годовалой двойней.

Как вы проводите своё свободное время?

С двойняшками свободного времени не так уж и много. Когда оно появляется, хожу на тренировки, в баню по воскресеньям, плаваю в бассейне, читаю, увлекаюсь основами правильного питания и разбором продуктов питания. И ещё моя слабость в последнее время — раскраска картин по номерам.

Какое место в Слуцке вам нравится больше всего? Почему?

Больше всего в Слуцке мне нравится район набережной с красивыми фонарями. Приятно, что у нас в городе придумали такой «креативчик». Ещё ностальгическим местом для меня был ресторан «Вежа Града». Много хороших вечеров провели там.

По вашему мнению, чего не хватает девушкам в Слуцке?

Я думаю, случчанкам не хватает общения. Большинство сидит в соцсетях или дома. Я уверена, что каждая хотела бы реального общения. Здорово, что у нас появился такой проект Lampa.

Как вы думаете, какие встречи стоит проводить для случчанок?

Я бы посетила встречу с педиатром, имеющим современный взгляд на медицину, и тренинги по саморазвитию, самодисциплине.

Какая у вас мечта? Можно ли её реализовать в Слуцке? Почему?

Мечтаю развиваться в сфере диетологии, правильного подхода к питанию. И, возможно, в будущем помогать людям становиться красивыми, здоровыми и счастливыми. В Слуцке это тоже можно сделать. Ведь люди всегда и везде хотят стать лучше, просто иногда не находят способ, как это сделать.