Происшествия на выходных: подростки выловили из реки гранату, когда развлекались магнитом

В воскресенье‚ 2 февраля‚ в столичном парке Горького двое 14-летних подростка выловили из Свислочи гранату. Она оказалась без запала. Дети позвонили в спасателям и рассказали, что они выловили магнитом предмет, который похож на гранату. На место выехали сотрудники милиции и сапёры. Для безопасности территорию, где обнаружили снаряд, перекрыли и обследовали. Других боеприпасов специалисты не обнаружили. Гранату, которая оказалась учебным снарядом, отправили на утилизацию. Подростки пришли в парк ради забавы — вылавливали магнитом в реке металлические предметы. Пресс-служба МВД

Авария произошла днём 2 февраля на улице Тимирязева. Предварительно установлено, что водитель Subaru ехала со стороны улицы Саперов. На пересечении с улицей Игнатенко при повороте налево она не уступила дорогу Volkswagen, который двигался в прямом встречном направлении. В результате ДТП пострадали двое ехавших в Subaru детей, их для осмотра доставили в больницу. Дети перевозились в удерживающих устройствах. TUT.BY

Вчера днем на автодороге Р-58 сотрудники УГАИ УВД Миноблисполкома заметили на обочине стоящий на «аварийке» автомобиль Renault. Водитель рассказал им о плохом самочувствии из-за высокого давления, несмотря на укол, который сделали медики. Инспекторы доставили мужчину в больницу, где ему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. Пресс-служба МВД

В субботу, 1 февраля, в Витебске 36-летний местный житель выстрелил в свою жену и скрылся. Пострадавшую с огнестрельным ранением доставили в больницу. Правоохранители задержали мужчину в районе гаражного кооператива на окраине города. Мужчина уже был судим, в том числе за незаконный оборот оружия. Пресс-служба МВД

В воскресенье‚ 2 февраля‚ не гражданам России отказали в полете самолетом «Уральских авиалиний» по маршруту Сиань — Екатеринбург. Среди тех, кого не пустили на борт, оказалась и белоруска Наталия. Она должна была вылететь из Сианя 3 февраля, но сначала ей перенесли время вылета на 2 февраля, а когда она приехала в аэропорт, то билеты на рейс не выдали. В посольстве Беларуси в Пекине объяснили, что сейчас чартерными рейсами из Китая будут перевозить только граждан России. В 12.24 по минскому времени Наталия сообщила, что все деньги за билеты ей вернули и предоставили со скидкой билеты до Гуанчжоу. Уже там она купит билет или до Минска, или до Москвы. TUT.BY

