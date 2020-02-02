«В день заходило до 20 мужчин». Девочка-подросток рассказала, как её похитили и принудили заниматься проституцией

Несовершеннолетнюю девочку две недели удерживали в притоне и принуждали обслуживать клиентов. Как рассказывает подросток, она должна была говорить, что ей 18 лет. Она также рассказывает, что за неповиновение ее избивали и насиловали.

Каждый день тысячи людей приходят на знаменитый Ошский базар в Бишкеке. Все они проходят мимо дома с высоким забором. И мало кто из них знает, что происходит внутри. 16-летнюю Нурайым (имя героини изменено — НВ) похитили и две недели силой удерживали в этом самом доме. Напротив него — отделение милиции.

Как рассказывает Нурайым, помимо нее, в этом месте работали еще 11 женщин. Как минимум одна из них, по рассказам девочки, тоже жила там против своей воли. Нурайым была самой младшей из всех. За всю свою жизнь до похищения она даже ни разу не была на свидании.

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«Мы почти не спали. И ночью, и днем нас будили. В день заходило до 20 мужчин. Туалет был дома. Кормили один раз в день. Больше еды не давали», — вспоминает Нурайым.

Несколько раз она попыталась попросить помощи у клиентов борделя, но когда они начинали расспрашивать хозяев про несовершеннолетнюю девочку, мужчин выпроваживали, а Нурайым избивали. Иногда ее насиловал и избивал сам муж хозяйки притона, которую, по словам девочки, звали Каным.

«Я плакала и просила у нескольких парней помочь мне. Когда они спрашивали у хозяйки: „Где вы взяли эту девочку, откуда она?“, они говорили им, что это не их дело. А потом избивали меня: „Почему ты им все рассказала!“ Они били по голове и другим частям тела», — говорит она.

Нурайым жила с мамой и маленькой сестренкой в небольшой деревне возле города Каракол Иссык-Кульской области. У нее вторая группа инвалидности. Еще в детстве у девочки обнаружили избыточное количество жидкости в голове. Из-за этого она с трудом окончила 9 классов. После школы Нурайым начала помогать маме. Вместе они нанимались к местным фермерам: летом окучивали и собирали картошку, а зимой сортировали ее за небольшую плату.

«Я познакомилась с Асем на картошке. Она попросила мой телефон, а потом позвала меня на день рождения. В Караколе она разговаривала по телефону и сказала, чтобы я подождала ее там. В это время приехала черная машина, меня скрутили и привезли в Бишкек. Там мне связали руки и изнасиловали. Потом меня избили. Каным с мужем сказали мне, чтобы я всем говорила, что мне 18 лет, что я из Бишкека, а не из Иссык-Куля, и что я должна отработать свой долг — 15 тысяч сомов. Но я сказала, что не буду такое говорить. Тогда меня избили», — вспоминает девочка.

Освободить Нурайым помог посетитель, который дал ей свой телефон, с которого девочка позвонила маме. Вызволять ее приехала тетя из Бишкека. К моменту, когда в притон прибыла милиция, в доме уже никого не было. Юристы, которые взялись за это дело, говорят, что их заявление по факту незаконного похищения, удерживания человека и кражи телефона в МВД игнорируют. Следствие идет только по факту изнасилования.

«Никаких следственных мероприятий не проводят. Нас как потерпевшую сторону даже не вызывали. А по факту изнасилования еще никого не задержали», — говорит Айнура Осмоналиева, юрист правовой клиники «Адилет».

Бордель, в котором удерживали несовершеннолетнюю девочку, работает до сих пор. Только вторую дверь из железных прутьев после рейда милиции держат открытой. Съемочной группе Настоящего Времени удалось попасть во двор, пока кто-то из девушек выходил за сигаретами. В разговоре они подтвердили, что занимаются проституцией, но тех людей, которых упоминала Нурайым, по их словам, здесь уже нет. В милиции говорят, что следователи работают. Дело ведется по статье «Вовлечение в занятие проституцией».

«Заведено дело по статье № 166, все экспертизы проводятся. Ведется досудебное производство. Все работают», — сказал Улан Джумаков, начальник пресс-службы ГУВД Бишкека.

Еще в декабре следователи устроили очную ставку Нурайым с хозяйкой притона. Девочка ее опознала, но женщина все еще находится на свободе. Родственники подростка боятся, что она может уйти от наказания.