Говорят, маска поможет не заразиться коронавирусом. Так ли это и пора ли бежать в аптеку

Из-за международной угрозы распространения коронавируса белорусы начинают скупать в аптеках медицинские маски. «Медуза» рассказывает, помогают ли они спастись от заражения и нужно ли бежать в аптеку.

В ТЕМУ. Из-за китайского коронавируса жители Слуцка отказываются от бананов. Три мифа, которые обсуждают в городе

Так и что, пора бежать в аптеку?

Погодите, эти утверждения в действительности не имеют хороших научных оснований. И вам, скорее всего, маска не нужна.

Реклама

Если коротко, крупные медицинские организации не могут рекомендовать людям, которые не болеют и не работают в больницах и поликлиниках, использовать маски, потому что польза этой меры защиты не доказана, да и теоретически вряд ли маски очень полезны. Недостатков у них очень много:

Маски не закрывают глаза. Соответственно, для вирусов остается доступным один из наиболее любимых многими из них путей передачи.

Маски не плотно прилегают к носу и рту. Соответственно, вирус по-прежнему может туда попасть.

В масках слишком крупные поры и мелкие капли могут проникнуть через маску. Но крупные, если человек чихнул прямо на вас, скорее всего, маска на некоторое время задержит.

Маски очень неудобно носить правильно, что сводит возможную пользу от них к минимуму.

А почему тогда все говорят про маски? Зачем они вообще нужны?

Их рекомендуется носить пациентам, которые кашляя и чихая могут распространять вирусы или бактерии.

Также принято, чтобы маски надевали хирурги, но в действительности нет данных, которые бы показывали, что это защищает операционную рану от инфицирования. Зато маска может несколько защищать врача от брызг биологических жидкостей пациента.

И что тогда делать, чтобы защититься от вируса?

Всемирная организация здравоохранения рекомендует достаточно простые и универсальные меры, которые защищают от многих вирусов:

Правильно и регулярно мойте руки: не меньше 20 секунд, с мылом и тщательно промывая все участки, а затем вытирайте насухо. Если мыла под рукой нет, можно использовать антисептический гель.

Не прикасайтесь грязными руками к лицу, особенно носу, рту и глазам.

Не приближайтесь к людям, которые кашляют и чихают, а также к тем, у кого высокая температура.

Распечатайте наш плакат с инструкцией, как правильно чихать и кашлять, и повесьте на работе или даже дома, чтобы окружающие вас люди представляли меньшую угрозу.

Готовьте мясо и яйца как положено, то есть при достаточной температуре.

Я все равно хочу носить маску. Как это делать правильно?

Универсальный совет — следуйте инструкции на упаковке. Но есть и некоторые дополнительные рекомендации:

Маску нужно надевать всегда, когда вокруг вас есть люди (даже если вы дома с семьей).

Когда надеваете маску, согните проволоку так, чтобы она хоть сколько-нибудь плотно прилегала к носу.

Медицинская маска может использоваться только раз.

Когда носите маску, не трогайте ее.

Когда маска становится грязной или влажной, меняйте ее.

Снимайте маску за резинку или тесемку.

После того, как снимете маску, помойте руки с мылом.

Лучше, чем маски, работают респираторы FFP2 (обратите внимание, что есть другие респираторы, например FFP1, с более слабой защитой, несмотря на солидный внешний вид). Именно их Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать медицинским работникам. Но и тут есть несколько важных минусов:

В таких респираторах тяжело дышать, особенно продолжительное время. Поэтому для людей с хроническими заболеваниями дыхательной или сердечно-сосудистой системы, а также для людей с некоторыми психическими расстройствами может быть опасно носить такие респираторы — это нужно обсудить с врачом.

Такие респираторы плохо сидят на детях и людях с бородой или усами, поэтому защита в таком случае хуже.

РАНЕЕ. ВОЗ признала вспышку коронавируса международной ЧС. Эпидемия достигнет пика в середине февраля