Говорят, маска поможет не заразиться коронавирусом. Так ли это и пора ли бежать в аптеку

Дарья Саркисян / «Медуза»
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Из-за международной угрозы распространения коронавируса белорусы начинают скупать в аптеках медицинские маски. «Медуза» рассказывает, помогают ли они спастись от заражения и нужно ли бежать в аптеку.

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Так и что, пора бежать в аптеку?

Погодите, эти утверждения в действительности не имеют хороших научных оснований. И вам, скорее всего, маска не нужна.

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Если коротко, крупные медицинские организации не могут рекомендовать людям, которые не болеют и не работают в больницах и поликлиниках, использовать маски, потому что польза этой меры защиты не доказана, да и теоретически вряд ли маски очень полезны. Недостатков у них очень много:

  • Маски не закрывают глаза. Соответственно, для вирусов остается доступным один из наиболее любимых многими из них путей передачи.
  • Маски не плотно прилегают к носу и рту. Соответственно, вирус по-прежнему может туда попасть.
  • В масках слишком крупные поры и мелкие капли могут проникнуть через маску. Но крупные, если человек чихнул прямо на вас, скорее всего, маска на некоторое время задержит.
  • Маски очень неудобно носить правильно, что сводит возможную пользу от них к минимуму.

А почему тогда все говорят про маски? Зачем они вообще нужны?

Их рекомендуется носить пациентам, которые кашляя и чихая могут распространять вирусы или бактерии.

Также принято, чтобы маски надевали хирурги, но в действительности нет данных, которые бы показывали, что это защищает операционную рану от инфицирования. Зато маска может несколько защищать врача от брызг биологических жидкостей пациента.

И что тогда делать, чтобы защититься от вируса?

Всемирная организация здравоохранения рекомендует достаточно простые и универсальные меры, которые защищают от многих вирусов:

  • Правильно и регулярно мойте руки: не меньше 20 секунд, с мылом и тщательно промывая все участки, а затем вытирайте насухо. Если мыла под рукой нет, можно использовать антисептический гель.
  • Не прикасайтесь грязными руками к лицу, особенно носу, рту и глазам.
  • Не приближайтесь к людям, которые кашляют и чихают, а также к тем, у кого высокая температура.
  • Распечатайте наш плакат с инструкцией, как правильно чихать и кашлять, и повесьте на работе или даже дома, чтобы окружающие вас люди представляли меньшую угрозу.
  • Готовьте мясо и яйца как положено, то есть при достаточной температуре.

Я все равно хочу носить маску. Как это делать правильно?

Универсальный совет — следуйте инструкции на упаковке. Но есть и некоторые дополнительные рекомендации:

  • Маску нужно надевать всегда, когда вокруг вас есть люди (даже если вы дома с семьей).
  • Когда надеваете маску, согните проволоку так, чтобы она хоть сколько-нибудь плотно прилегала к носу.
  • Медицинская маска может использоваться только раз.
  • Когда носите маску, не трогайте ее.
  • Когда маска становится грязной или влажной, меняйте ее.
  • Снимайте маску за резинку или тесемку.
  • После того, как снимете маску, помойте руки с мылом.

Лучше, чем маски, работают респираторы FFP2 (обратите внимание, что есть другие респираторы, например FFP1, с более слабой защитой, несмотря на солидный внешний вид). Именно их Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать медицинским работникам. Но и тут есть несколько важных минусов:

  • В таких респираторах тяжело дышать, особенно продолжительное время. Поэтому для людей с хроническими заболеваниями дыхательной или сердечно-сосудистой системы, а также для людей с некоторыми психическими расстройствами может быть опасно носить такие респираторы — это нужно обсудить с врачом.
  • Такие респираторы плохо сидят на детях и людях с бородой или усами, поэтому защита в таком случае хуже.

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