Говорят, маска поможет не заразиться коронавирусом. Так ли это и пора ли бежать в аптеку

Из-за международной угрозы распространения коронавируса белорусы начинают скупать в аптеках медицинские маски. «Медуза» рассказывает, помогают ли они спастись от заражения и нужно ли бежать в аптеку.
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Так и что, пора бежать в аптеку?
Погодите, эти утверждения в действительности не имеют хороших научных оснований. И вам, скорее всего, маска не нужна.
Если коротко, крупные медицинские организации не могут рекомендовать людям, которые не болеют и не работают в больницах и поликлиниках, использовать маски, потому что польза этой меры защиты не доказана, да и теоретически вряд ли маски очень полезны. Недостатков у них очень много:
- Маски не закрывают глаза. Соответственно, для вирусов остается доступным один из наиболее любимых многими из них путей передачи.
- Маски не плотно прилегают к носу и рту. Соответственно, вирус по-прежнему может туда попасть.
- В масках слишком крупные поры и мелкие капли могут проникнуть через маску. Но крупные, если человек чихнул прямо на вас, скорее всего, маска на некоторое время задержит.
- Маски очень неудобно носить правильно, что сводит возможную пользу от них к минимуму.
А почему тогда все говорят про маски? Зачем они вообще нужны?
Их рекомендуется носить пациентам, которые кашляя и чихая могут распространять вирусы или бактерии.
Также принято, чтобы маски надевали хирурги, но в действительности нет данных, которые бы показывали, что это защищает операционную рану от инфицирования. Зато маска может несколько защищать врача от брызг биологических жидкостей пациента.
И что тогда делать, чтобы защититься от вируса?
Всемирная организация здравоохранения рекомендует достаточно простые и универсальные меры, которые защищают от многих вирусов:
- Правильно и регулярно мойте руки: не меньше 20 секунд, с мылом и тщательно промывая все участки, а затем вытирайте насухо. Если мыла под рукой нет, можно использовать антисептический гель.
- Не прикасайтесь грязными руками к лицу, особенно носу, рту и глазам.
- Не приближайтесь к людям, которые кашляют и чихают, а также к тем, у кого высокая температура.
- Распечатайте наш плакат с инструкцией, как правильно чихать и кашлять, и повесьте на работе или даже дома, чтобы окружающие вас люди представляли меньшую угрозу.
- Готовьте мясо и яйца как положено, то есть при достаточной температуре.
Я все равно хочу носить маску. Как это делать правильно?
Универсальный совет — следуйте инструкции на упаковке. Но есть и некоторые дополнительные рекомендации:
- Маску нужно надевать всегда, когда вокруг вас есть люди (даже если вы дома с семьей).
- Когда надеваете маску, согните проволоку так, чтобы она хоть сколько-нибудь плотно прилегала к носу.
- Медицинская маска может использоваться только раз.
- Когда носите маску, не трогайте ее.
- Когда маска становится грязной или влажной, меняйте ее.
- Снимайте маску за резинку или тесемку.
- После того, как снимете маску, помойте руки с мылом.
Лучше, чем маски, работают респираторы FFP2 (обратите внимание, что есть другие респираторы, например FFP1, с более слабой защитой, несмотря на солидный внешний вид). Именно их Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать медицинским работникам. Но и тут есть несколько важных минусов:
- В таких респираторах тяжело дышать, особенно продолжительное время. Поэтому для людей с хроническими заболеваниями дыхательной или сердечно-сосудистой системы, а также для людей с некоторыми психическими расстройствами может быть опасно носить такие респираторы — это нужно обсудить с врачом.
- Такие респираторы плохо сидят на детях и людях с бородой или усами, поэтому защита в таком случае хуже.
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