Возле магазина № 19 милиция вместе с ОМОНом задержала с наркотиком троих жителей Слуцка

Вечером в четверг, 30 января, возле 19-го магазина на Копыльской сотрудники Слуцкой милиции вместе с ОМОНом задержали троих жителей Слуцка. Об «Кур'еру» сообщили случчане, которые стали случайными свидетелями произошедшего.

В Слуцком РОВД «Кур'еру» рассказали, что произошло:

«Около 20 часов сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Слуцкого РОВД вместе с ОМОНом задерживалась компания мужчин. О том, что у них при себе будет наркотическое вещество, стало известно накануне. В ходе задержания оно было обнаружено в их автомобиле и изъято. Как было установлено позже, данное вещество было куплено ими в Минске».

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По данному факту Слуцкий РОСК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РБ. Проводится проверка.