На Слуцком КХП руку токаря затянуло в станок

Несчастный случай с работником на комбинате хлебопродуктов в Слуцке произошёл 29 января. По факту травматизма Слуцкий РОСК проводит проверку.

«Руку токаря затянуло в станок на ремонтно-механическом участке при обработке металлической детали на оборудовании. С повреждениями предплечья 61-летний мужчина доставлен в больницу», — сообщила «Кур'еру» Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области.

Она отметила, что следователи провели осмотр места происшествия, опросили работников. Назначены экспертизы. Также сотрудникам РОСК предстоит установить, были ли допущены нарушения правил охраны труда должностными лицами организаций, состоящие в причинной связи с наступившими последствиями. Проводится проверка.

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