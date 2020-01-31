Обзор новых товаров в универмаге «Слуцк»! Приглашаем за покупками

На этой неделе КУП «Универмаг «Слуцк» снова порадует своих покупателей обновленным ассортиментом!
— Фирменная секция ОАО «Элема» предлагает роскошную весеннюю коллекцию женской одежды: пальто, полупальто, куртки.
— В секции «Женская одежда» обновленный ассортимент фирменной одежды «Леди Текс»
Реклама
— Куртки — деми торговой марки «Naviator» предлагает секция «Мужская одежда»
— В секции «Галантерея» новое поступление мужских и женских сумок ОАО «Галантэя»
— А в мебельных магазинах «Дом мебели» (ул.Копыльская, 33) и «Все для дома» (12 в/г) в продажу поступили столы кухонные раскладные и компьютерные столы.
Выбирайте свою покупку!
КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568
Реклама
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.