«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 30 января. Заработная плата от 800 до 1500 рублей.
От 1500 рублей
Главный инженер
- Образование: высшее
- Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 1 года
- Наниматель: Филиал ПСХ «Наша Нива» ОАО «Слуцкий мясокомбинат».
От 1000 рублей
1. Машинист автогрейдера
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- Тарифный разряд: 5−6
- Образование: общее среднее
- Наниматель: Филиал «ДЭУ № 64» РУП «Минскавтодор-Центр».
2. Ветеринарный врач
- Образование: среднее специальное
- Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 1 года, работа в деревне Кривая Гряда Слуцкого района
- Наниматель: УП «ТехКлинингПроект».
От 900 рублей
Ветеринарный врач
- Образование: высшее
- Наниматель: Филиал ПСХ «Наша Нива» ОАО «Слуцкий мясокомбинат».
От 800 рублей
1. Зоотехник
- Образование: среднее специальное
- Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 1 года
- Наниматель: Филиал ПСХ «Наша Нива» ОАО «Слуцкий мясокомбинат».
2. Электрогазосварщик
- Тарифный разряд: 3−5
- Образование: профессионально-техническое
- Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 1 года
- Наниматель: ОАО «Крановый завод».
3. Облицовщик-плиточник
- Тарифный разряд: 3−4
- Образование: общее среднее
- Наниматель: ДУП «СПМК-98» УП «Минскоблсельстрой».
4. Плотник
- Тарифный разряд: 3−4
- Образование: общее среднее
- Наниматель: ДУП «СПМК-98» УП «Минскоблсельстрой».
5. Маляр
- Тарифный разряд: 3−4
- Образование: общее среднее
- Наниматель: ДУП «СПМК-98» УП «Минскоблсельстрой».
6. Электрик
- Образование: среднее специальное
- Другие пожелания к соискателю: группа по электробезопасности не менее 3-й, наличие навыков по слесарным, столярно-плотницким, сантехническим и электромонтажным работам
- Наниматель: УП «ТехКлинингПроект».
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