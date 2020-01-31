«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 30 января. Заработная плата от 800 до 1500 рублей.

От 1500 рублей

Главный инженер

  • Образование: высшее
  • Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 1 года
  • Наниматель: Филиал ПСХ «Наша Нива» ОАО «Слуцкий мясокомбинат».

От 1000 рублей

1. Машинист автогрейдера

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  • Тарифный разряд: 5−6
  • Образование: общее среднее
  • Наниматель: Филиал «ДЭУ № 64» РУП «Минскавтодор-Центр».

2. Ветеринарный врач

  • Образование: среднее специальное
  • Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 1 года, работа в деревне Кривая Гряда Слуцкого района
  • Наниматель: УП «ТехКлинингПроект».

От 900 рублей

Ветеринарный врач

  • Образование: высшее
  • Наниматель: Филиал ПСХ «Наша Нива» ОАО «Слуцкий мясокомбинат».

От 800 рублей

1. Зоотехник

  • Образование: среднее специальное
  • Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 1 года
  • Наниматель: Филиал ПСХ «Наша Нива» ОАО «Слуцкий мясокомбинат».

2. Электрогазосварщик

  • Тарифный разряд: 3−5
  • Образование: профессионально-техническое
  • Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 1 года
  • Наниматель: ОАО «Крановый завод».

3. Облицовщик-плиточник

  • Тарифный разряд: 3−4
  • Образование: общее среднее
  • Наниматель: ДУП «СПМК-98» УП «Минскоблсельстрой».

4. Плотник

  • Тарифный разряд: 3−4
  • Образование: общее среднее
  • Наниматель: ДУП «СПМК-98» УП «Минскоблсельстрой».

5. Маляр

  • Тарифный разряд: 3−4
  • Образование: общее среднее
  • Наниматель: ДУП «СПМК-98» УП «Минскоблсельстрой».

6. Электрик

  • Образование: среднее специальное
  • Другие пожелания к соискателю: группа по электробезопасности не менее 3-й, наличие навыков по слесарным, столярно-плотницким, сантехническим и электромонтажным работам
  • Наниматель: УП «ТехКлинингПроект».
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