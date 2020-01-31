«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 30 января. Заработная плата от 800 до 1500 рублей.

От 1500 рублей

Главный инженер

Образование: высшее

Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 1 года

Наниматель: Филиал ПСХ «Наша Нива» ОАО «Слуцкий мясокомбинат».

От 1000 рублей

1. Машинист автогрейдера

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Тарифный разряд: 5−6

Образование: общее среднее

Наниматель: Филиал «ДЭУ № 64» РУП «Минскавтодор-Центр».

2. Ветеринарный врач

Образование: среднее специальное

Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 1 года, работа в деревне Кривая Гряда Слуцкого района

Наниматель: УП «ТехКлинингПроект».

От 900 рублей

Ветеринарный врач

Образование: высшее

Наниматель: Филиал ПСХ «Наша Нива» ОАО «Слуцкий мясокомбинат».

От 800 рублей

1. Зоотехник

Образование: среднее специальное

Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 1 года

Наниматель: Филиал ПСХ «Наша Нива» ОАО «Слуцкий мясокомбинат».

2. Электрогазосварщик

Тарифный разряд: 3−5

Образование: профессионально-техническое

Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 1 года

Наниматель: ОАО «Крановый завод».

3. Облицовщик-плиточник

Тарифный разряд: 3−4

Образование: общее среднее

Наниматель: ДУП «СПМК-98» УП «Минскоблсельстрой».

4. Плотник

Тарифный разряд: 3−4

Образование: общее среднее

Наниматель: ДУП «СПМК-98» УП «Минскоблсельстрой».

5. Маляр

Тарифный разряд: 3−4

Образование: общее среднее

Наниматель: ДУП «СПМК-98» УП «Минскоблсельстрой».

6. Электрик

Образование: среднее специальное

Другие пожелания к соискателю: группа по электробезопасности не менее 3-й, наличие навыков по слесарным, столярно-плотницким, сантехническим и электромонтажным работам

Наниматель: УП «ТехКлинингПроект».