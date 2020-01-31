Выгоняют со «стометровки». Предпринимателям, торгующим на Слуцком рынке, официально не пояснили почему

Сегодня, 31 января, контролёры рынка сказали предпринимателям, торгующим на «стометровке», освободить свои места с завтрашнего дня. При этом никакими официальными документами их требование не было подтверждено, — сообщают «Кур'еру» местные ИП. Продавцов предупредили: если 1 февраля они будут торговать на «стометровке», им грозит вызов милиции и штраф.



Что говорят предприниматели

«Контролёры рынка без письменных официальных уведомлений, без указания причин, решения Слуцкого райисполкома и других инстанций, нам пригрозили не выходить с 1 февраля на работу. Угрожают штрафами, милицией и даже ОМОНом. Сказали, что завтра здесь уже начнутся строительные работы, будут рыть котлован. Но что будут строить — не говорят. Администрация рынка молчит. Предприниматели, несмотря на угрозы, собираются завтра в 8 часов быть на своём обычном рабочем месте», — рассказывает одна женщина, торгующая на «стометровке». Она вспоминает, что несколько лет назад местные власти пытались уже закрыть «стометровку», аргументируя тем, что этот участок принадлежит городу. Однако тогда предпринимателям удалось отстоять место, решив проблему звонком губернатору по горячей линии.

«После этого нас никто не трогал, спокойно работали. В июне 2019 года УП „Слуцкий рынок ОПС“ заключил с нами договоры о предоставлении торговых мест конкретно на „стометровке“. Мы не уточняли, принадлежит этот участок городу или нет. Исправно платим налоги и арендную плату (120 рублей за место). И вдруг без объяснений и причин нам запрещают выйти на работу. Предлагают торговые места в конце рынка, куда ни один покупатель не доходит. Почему мы должны переезжать, если всё законно? Правда, за последний месяц у нас отказались брать оплату, также ничего не объяснив», — говорит ещё один предприниматель.

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И добавляет, что по закону предпринимателей должны не менее, чем за 15 дней уведомить о расторжении договора.

«Нам же никаких официальных документов не приходило. Была только одна бумага, в которой предлагали место на территории основного рынка. В ней говорилось, что если мы заинтересованы, должны подойти к администрации. О том, что торговать на „стометровке“ с февраля будет запрещено и надо переехать — ни слова. Нам вообще не важно, кто хозяин этой территории и кому платить. Мы просто хотим остаться на своих местах, на которых торгуем больше 20 лет», — сказала женщина.

Что ответили в администрации рынка

Владимир Михалко, директор УП «Слуцкий рынок ОПС», прокомментировал «Кур'еру» эту ситуацию.

«Территория, о которой идёт речь, принадлежит Слуцкому райисполкому. Было принято решение использовать эту землю под зону отдыха, установить скамейки и другие сооружения. Сделать для людей. Мне же было сказано, разместить тех предпринимателей на основной территории рынка. В ноябре 2019 года мы уведомили всех предпринимателей, торгующих на „стометровке“, предложив им место на основном рынке. Все согласились, кроме двух человек», — ответил он.

— Завтра предпринимателей, торгующих на «стометровке» будут штрафовать?

— У меня нет полномочий их штрафовать. Это дело других органов. Завтра они могут разместиться в торговой зоне в своих палатках на основной территории рынка. На данную площадь [стометровку] у них нет договоров аренды, нет оплаты. Так что их торговля там незаконна.

— Но предприниматели говорят, что у них заключён договор…

— Знаете, это юридическая безграмотность. Да, по решению исполкома мне было разрешено заключить с ними договор в июне 2019 года. Но срок договора давно истёк. И им не раз поступало предложение разместиться на территории основного рынка. Мы предлагаем равнозначные места. Хотите в палатках, хотите в павильоне. Заключайте договор и работайте.

— Они также утверждают, что ежемесячно платят аренду…

— Чтобы предприниматель платил, я обязан ему на основании договора аренды выставить счёт фактуры. Я этого не делаю, потому что это не мой земельный участок. У нас сегодня все говорят, но не хотят отвечать за свои слова. Их слова — это обычная спекуляция. Нет договора, а он платит… Как ты платишь? Кто тебя просил? С тебя что ли управление рынка требовало или как? Я запретил своим брать какие-либо деньги от них.

Знаете, некоторые набираются наглости и начинают что-то требовать. Они требуют не равные конкурентные условия по отношению к 400 другим предпринимателям, которые торгуют на территории основного рынка. И со стороны улицы Уласовца каждые выходные появляются разовые продавцы, которые не дают работать тем, кто торгует на рынке и добросовестно платит налоги городу и арендную плату. Их никто ни проверяет, ни штрафует. Есть места, которые предназначены для рыночной торговли, а не там, где кому-то хочется стоять.

Оперативный комментарий в землеутроительной службе Слуцкого райисполкома получить не удалось, так как на звонки по служебным телефонам в течение половины рабочего дня никто не ответил.

Аналогичная ситуация со «стометровкой» уже была несколько лет назад при прежнем председатели Слуцкого райисполкома — Владимире Доманевском. И «Кур'ер» подробно освящал возникшую проблему. Тогда тоже площадку хотели благоустроить, например, установить лавочки. Однако возникший конфликт был урегулирован и торговля на этом месте продолжилась.