Конкретных инструкций или алгоритмов поведения учителя во внештатной ситуации не существует. Каждый справляется сам, опираясь на общие педагогические принципы, профессиональный опыт и личные качества. Об этом «Кур'еру» рассказала слуцкий психолог Марина Чижик.

«Случаи рукоприкладства педагогов — очень обсуждаемые ситуации, хотя позиции людей полярные, — говорит Марина Чижик. — Категоричные утверждения, что педагог не имеет права так поступать при любом раскладе, сталкиваются с полным оправданием их действий. Последние объясняют это тем, что выросло поколение невоспитанных детей и невоспитанных родителей.

Сейчас не редки ситуации, когда ученики специально провоцируют учителя. Бывает, что один посылает матом, унижает или издевается над учителем, а другие снимают на камеру его реакцию. В таком случае сдерживаться сложно, а выгнать из класса нельзя. Ведь ученик в это время находится на его уроке, и педагог отвечает за то, что он в это время делает. Если выгнать, то ребёнок может в это время подраться, нанести вред себе или другим. А отвечать будет учитель.

Конкретных инструкций, что разрешено учителю во время конфликта с учеником, — нет. Общие требования таковы: недопустимо никакое ущемление личности ни в какой форме — нельзя ставить в угол, нельзя кричать, обзывать, унижать или даже давать негативную оценку действиям.

Как правило, каждый педагог ищет свои пути решения конфликта: сам или с помощью администрации, социального педагога или психолога. Найдёт ли он достойный выход — зависит от его профессионализма и человеческих качеств.

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Основной разбор конфликта происходит после случившегося. И в ситуации разбора учитель должен доказать, что он не нарушил никакие нормы.

У нас нет документов, которые во внештатной ситуации могли бы защитить педагога. Поэтому учитель априори не прав и должен доказать свою невиновность.

Ученик — несовершеннолетний, поэтому всю ответственность за случившееся несёт учитель. Инструкций или алгоритмов поведения в конфликте нет, учитель должен исходить из общих принципов педагогики: гуманности, терпимости.

Педагог должен принимать любую личность и работать с любой личностью. Если ребёнок неадекватно себя ведёт, то это значит, что ему требуется повышенное внимание. Не ребёнок плохой, а ему — плохо. Педагог должен разбираться и искать подход.

Но не каждый учитель с этим справляется. И тут нужно смотреть почему.

Если у одного ребёнка проблемы с разными педагогами, то помогать нужно именно ребёнку.

с разными педагогами, то помогать нужно именно ребёнку. А если педагог систематически не справляется с разными детьми и по разным причинам, тогда у него самого есть проблемы — психологические или профессиональные. Может, личные трагедии, профессиональное выгорание. Если это так, то ему самому нужна помощь психолога, а может, лучший вариант — сменить работу".