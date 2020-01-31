Слуцкая милиция впервые признана одной из лучших в Беларуси

В пятницу, 31 января, по итогам оперативно-служебной деятельности за 2019 год за обеспечение высокой эффективности руководству Слуцкого РОВД как лучшему в своей категории отделу в Беларуси вручён переходящий почётный приз имени батальона милиции Константина Владимирова.

Об этом «Кур'еру» сообщили в РОВД.

«Награда с барельефным портретом капитана Владимирова ближайший год будет стоять на самом почётном месте в нашем подразделении, мотивируя сотрудников подтверждать оказанное доверие и стремиться к новым достижениям», — сказал «Кур'еру» Александр Станкевич, заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе.

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Этот приз Слуцкая милиция получила впервые. Его на заседании итоговой коллегии МВД Юрий Караев, глава ведомства, вручил Александру Голикову, начальнику Слуцкого РОВД.

Переходящий почётный приз батальона милиции Константина Владимирова был учреждён в память о бойцах батальона, проявивших мужество, самоотверженность, стойкость и верность Родине при обороне Могилёва от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году, а также в память о всех сотрудниках органов внутренних дел Беларуси, погибших во время Великой Отечественной войны.

Для справки. Слуцкая милиция относится к третьей категории, которая, в свою очередь, зависит от штатной численности.

В ТЕМУ. По итогам работы в столичном регионе за 2019 год в число лучших вошли два подразделения Слуцкого РОВД. Кроме того, два сотрудника отдела признаны лучшими по профессии в области, а ещё двух наградили нагрудным знаком «Выдатнiк мiлiцыi» и почётной грамотой Минского облисполкома. Подробнее — здесь.