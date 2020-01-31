«Всегда приходится «щемиться». Что не так с перекрёстком возле «Бліно» в Слуцке (и что по этому поводу говорят в ГАИ)

В редакцию «Кур'ера» написал случчанин Денис. Он обращает внимание на проблему перекрёстка улиц М. Богдановича с Комсомольской и 8 Марта рядом с кафе «Бліно». На его вопросы ответили в Слуцкой ГАИ.

Что написал Денис

улице М. Богдановича, пересекая перекрёсток с Комсомольской в сторону центра города,

«Хотел поднять одну наболевшую тему… Ежедневно навсегда приходится «щемиться» в правую, если можно так назвать, полосу, потому что полос там никаких и нет. Также никакой разметки, знаков, например, «Движение по полосам», и вообще никаких намёков на то, как же там правильно двигаться.

Сколько там полос? Одна или две? Почему те, кто едет с центра и сворачивает на Комсомольскую, свои бамперы и капоты так высовывают на встречную полосу, что приходится «щемиться» чуть ли не на бордюр к «Бліно»?

А дальше — мост. Сколько там полос? Обычные водители вроде в два потока едут, а «асы» по центру дороги «шпарят», чем просто изводят. Так, что хочется, обгоняя его, обязательно заглянуть, кто же там за рулём.

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— А, дедуля… Ну тогда понятно…

Ладно, это всё лирика. Вопрос вот в чём: где разметка, знаки и стрелки на светофорах? И когда будут?"

Что по этому поводу сказали в ГАИ

На вопросы случчанина ответил, инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД.

«Четырёхполоска»

Минимальная ширина проезжей части для одного транспортного средства должна быть 3,5 метра. Для того чтобы сделать «четырёхполоску», то есть по две полосы в одном направлении, проезжая часть должна быть не менее 7 метров в одну сторону.

На этом участке дороги соответствующую разметку нанести нельзя, так как проезжая часть недостаточно широка для этого. Поэтому, согласно ПДД, водители должны учитывать габариты своего автомобиля и рационально использовать проезжую часть для своих манёвров (например, для поворота налево или направо надо занимать соответствующее крайнее положение на проезжей части).

Светофор со «стрелкой»

Приведу пример. На улице Ленина в районе Молодёжного центра в Слуцке интенсивное движение. Чтобы его разгрузить, светофор оборудовали дополнительной секцией — стрелкой, которая указывает поворот налево на улицу 14 Партизан. Там ширина проезжей части позволила это сделать.

На перекрёстке улиц М. Богдановича с Комсомольской и 8 Марта движение не такое интенсивное, поток машин идёт в основном в прямом направлении. Поэтому оборудовать светофор дополнительной секцией нецелесообразно.

Дорожный знак «Направление движения по полосам»

Установка этого дорожного знака не предусмотрена ПДД, так как на М. Богдановича имеется только одна полоса для движения и только в одном направлении, а не несколько. В данном случае встречные потоки разделяет дорожная разметка 1.1. («сплошная линия»).