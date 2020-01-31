Власти определили, какую пластиковую посуду могут запретить использовать в заведениях общественного питания. Проект постановления МАРТ «Об определении перечня одноразовой пластиковой посуды» размещён на Правовом форуме Беларуси.

В проекте постановления МАРТ прописано, какую одноразовую пластиковую посуду могут запретить использовать в объектах общепита с 1 января 2021 года. Это:

контейнеры, коробки, лотки, ланч-боксы и другие предметы и изделия для хранения продукции общепита и пищевых продуктов, полностью или частично изготовленные из поливинилхлорида и полистирола;

палочки для размешивания, полностью или частично изготовленные из поливинилхлорида и полистирола;

стаканы, полностью или частично изготовленные из поливинилхлорида и полистирола;

тарелки, полностью или частично изготовленные из поливинилхлорида и полистирола;

чашки, полностью или частично изготовленные из поливинилхлорида и полистирола.

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