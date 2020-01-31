Уроженец Слуцка вместе с коллегами-скульпторами и художниками хочет поставить памятник Виктору Цою

Случчанин Виктор Полещук, член Союза дизайнеров Беларуси, вместе с командой художников (Максим Полещук (брат Виктора), Лайма Мирончик, Юрий Бирин-Павлов) подготовили эскиз памятника поэту и музыканту Виктору Цою. Они хотят установить его возле так называемой «Стены Цоя» в Минске (в парке на пересечении улиц Ульяновская и Октябрьская).

Художникам от властей ничего не нужно, кроме разрешения. «Мы не просим денег и помощи, только разрешение. Имеем большой опыт в создании и установке скульптур в Минске», — пояснил «Кур'еру» Виктор Полещук.

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Деньги на скульптуру хотят собрать путём сбора общественных средств (краудфандинг). Работать над памятником авторы будут бесплатно. Деньги пойдут только на закупку материалов, литьё и аренду помещения.

Виктор Полещук пояснил, что он с друзьями вырос на песнях Виктора Цоя, которого слушали и слушают несколько поколений белорусов. Случчанин считает, что это культовая фигура, которая объединяет людей.

Пока авторы проекта не встретили поддержки властей — Мингорисполком ответил им отказом, мол, отсутствует научное обоснование.

Но инициативная группа не сдаётся, и они попросили помощи у белорусов — организовали сбор подписей на сайте petitions.by. Подставить подпись можно здесь.

Как надеется Виктор Полещук, подписи граждан могут убедить чиновников, что люди хотят видеть скульптуру как часть уже имеющегося «народного памятника» — «Стены Цоя». И если власти разрешат установку, начнётся сбор средств.