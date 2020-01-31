В Слуцке на аукцион выставили участок под новое кафе. Раньше там был обменник

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В четверг‚ 5 марта‚ Слуцкий райисполком проведёт аукцион на право заключения договора аренды земельного участка под строительство кафе, расположенного на улице Ленина напротив городского стадиона.

Раньше в этом месте располагался обменник и банкомат Беларусбанка. Начальная цена за право заключения договора аренды составляет 3 441,45 рубля.

В Слуцке на аукцион выставили участок под новое кафе рядом с городским парком
Целевое назначение участка с кадастровым номером 624 650 100 001 009 408 — для строительства и обслуживания объекта общественного питания. Правда, на кадастровой карте Республики Беларусь до сих пор отмечен Беларусбанк
В Слуцке возле парка закрывается обменник Беларусбанка. Банкомат тоже уберут, Слуцк
Обменный пункт и банкомат Беларусбанка‚ расположенные на ул. Ленина, 120А, прекратили свою работу с 25 октября 2018 года. Потом их убрали. Участок пустовал более двух лет. Фото: Алесь Достанко
Заявления об участии в аукционе принимаются по рабочим дням с 8.00 до 17.00 в кабинете № 514 по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 189. Документы принимаются с 31 января 2020 года по 2 марта 2020 года включительно, сообщается на сайте райисполкома.

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