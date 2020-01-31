В Слуцке на аукцион выставили участок под новое кафе. Раньше там был обменник

В четверг‚ 5 марта‚ Слуцкий райисполком проведёт аукцион на право заключения договора аренды земельного участка под строительство кафе, расположенного на улице Ленина напротив городского стадиона.

Раньше в этом месте располагался обменник и банкомат Беларусбанка. Начальная цена за право заключения договора аренды составляет 3 441,45 рубля. Заявления об участии в аукционе принимаются по рабочим дням с 8.00 до 17.00 в кабинете № 514 по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 189. Документы принимаются с 31 января 2020 года по 2 марта 2020 года включительно, сообщается на сайте райисполкома.