Случчанин Николай Чижик — мастер-ювелир. Он ремонтирует и исправляет изделия из драгметаллов около семи лет. Работников этой специальности в Слуцке — единицы. В День ювелира, который отмечается сегодня, 31 января, «Кур'ер» узнал о нюансах профессии.

Николай Чижик рассказал «Кур'еру», как часто случчане переделывают изделия, чему отдают предпочтение, в какие приметы, связанные с золотом, верят, почему золотые и серебряные изделия нужно чистить в мастерской хотя бы раз в год.

«В мою мастерскую люди приходят, чтобы отремонтировать укра­ше­ния, изменить размер, почистить или отполи­ровать их, — рассказывает Николай Чижик. — В мастерской можно отремонтировать простую бижутерию — поменять замки, пересобрать на прочную нить бусы, браслеты. Также у нас можно сделать зака­зы на изготовление ювелир­ных изделий из материала заказчика, которые выпол­няют ювели­ры минской мастерской «Золото ТУТ». Выбрать можно из 3 тысяч моделей.

Заказчики в мою мастерскую приходят не только из Слуцка, но приезжают из Старых Дорог, Копыля и Солигорска.

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Вторая жизнь золота

Заказать украшение из «своего» золота в разы дешевле, чем купить новое.

Мода на золотые изделия меняется. Молодёжь не наденет то, что носили родители, хотя цепочки с плетением «Бисмарк» у нас по-прежнему популярны.

Чаще всего из своего материала у нас заказывают обручальные кольца. Сейчас популярны «обручалки» из золота двух цветов или украшенные камнями.

Новые изделия мы делаем не только из старых украшений, но и из монет, банковских слитков, коронок из драгметаллов.

За всё время работы мне только раз принесли металл под видом золота. Как-то пришла пара: мужчина и женщина. Они хотели из печатки сделать другое украшение.

Первое, что я делаю после осмотра изделия, проверяю его на подлинность при помощи специального реактива. Когда я капнул его на печатку, металл сразу потемнел, а золото цвет не меняет. Печатка оказалась поддельной, хотя внешне была очень похожа на золотую.

Что чаще всего попадает в ремонт

Люди, которые постоянно носят цепочку, должны показывать её мастеру хотя бы раз в три года. Место крепления последнего звена цепи к застёжке быстро истирается и, если его не укрепить вовремя, порвётся.

Быстро исти­ра­ются крепления различ­ных висящих деталей — кулонов, подвесок на серьгах. С помощью пайки я возвращаю им исходную толщину.

Из практики могу сказать, что более прочные цепочки «Кайзер», «Бисмарк» и панцирного плетения. Менее проч­ные — пустотелые, двойно­го и тройного плете­ния и разные изде­лия, привезённые из Польши.

Часто повреждаются полые серьги в форме колец, если владелицы в них спят. Если такие укра­шения дефор­ми­ро­вались, отремонтировать их сложно, а порой и невозможно. Ко мне как-то приносили серьгу, на которую наехала машина.

На сколько можно уменьшить или увеличить размер кольца

Увеличить или умень­шить кольцо на 1−2 размера можно при помощи специальных инструментов. Но для изменения окружности на 3−4 размера его придётся разрезать и снова спаять. Многие не соглашаются резать обручальное кольцо: считают плохой приметой. Труднее всего поддаются «раскатке» ажурные кольца или украшенные камнями по всей окружности. При покупке кольца это надо учитывать.

Серебряные изделия некоторые пытаются паять сами с помощью олова. Этого не стоит делать, потому что олово соединит ненадолго, а вот серебро — испортится, олово трудно счистить.

Как почистить драгметалл

Сначала я вымываю изделие в специальном растворе, нагревая его, потом чищу при помощи бора, меняя порядка пяти резиновых насадок разной жёсткости. Полировка и доводка делаются на мягком круге. После этого изделие выглядит практически новым. Дома помыть изделия из драгметаллов можно в растворе воды и средства для чистки духовок. Нельзя использовать жёсткие абразивные порошки".

Цены

Чистка (золото или серебро) — 3 рубля.

Пайка золота — 7 рублей, серебра — 6 рублей.

Стоимость чистки цепочки зависит от размера и плетения.

Растяжка кольца (зависит от размера) — 6−8 рублей (в эту цену входит и чистка, как бонус).