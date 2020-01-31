Не упусти свой шанс попасть на концерт Макса Барских в Солигорске

До грандиозного шоу World Tour 2020 Макса Барских в Солигорске остался месяц. Напоминаем, концерт состоится 1 марта в Спортивно-зрелищном комплексе в 19.00.

Самый гастролирующий и ротируемый певец на радио Макс Барских едет в Солигорск. Уже 1 марта 2020 года в Спортивно-зрелищном комплексе прозвучат нашумевшие хиты из нового альбома «Семь»: «Неземная», «Странная», «Берега» и многие другие. Хиты «Туманы» и «Моя любовь», по данным медиапортала TopHit, прозвучали в эфире радиостанций РФ и СНГ почти 2 миллиона раз. В том же году артист дал свыше 250 шоу в 15 странах на трёх континентах.

Макс Барских — обладатель престижных международных наград в области популярной музыки, среди которых MTV EMA, M1 Music Awards, OE VMA и многие другие. В 2013 году сингл Макса Барских «Я Болею Тобой» / I Wanna Run стал официальным саундтреком к рекламному ролику PEPSI.

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На счету артиста сотрудничество с франко-канадской звездой Ларой Фабиан в рамках музыкального проекта «Мадемуазель Живаго». Режиссёр Алан Бадоев, музыка Игоря Крутого.

После успеха своего первого мирового турне в 2018 году артист в 2020 году с новой программой отправляется в международный тур, в рамках которого посетит США, Канаду, Германию, Великобританию, страны Балтии, СНГ.

Не упустите возможность услышать вживую нашумевшие хиты из нового альбома и давно полюбившиеся: «Полураздета», «Туманы», «Моя любовь», «Берега», «Странная», «Неземная». Концерт состоится 1 марта 2020 года в 19.00.

Интерес зрителей к этому событию крайне высок. В продаже остались считанные билеты на центральных секторах и танцполе по стоимости 80 рублей.

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Приобрести билеты можно в кассах Спортивно-зрелищного комплекса (ул.Заслонова, 25) и на сайте kvitki.by.

ГУ «Солигорская районная ДЮСШ по игровым видам спорта «Шахтёр» УНП 690 520 659