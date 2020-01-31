ВОЗ признала вспышку коронавируса международной ЧС. Эпидемия достигнет пика в середине февраля

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Международными чрезвычайными ситуациями ВОЗ считает «экстраординарные события, которые будут представлять риск в области здравоохранения другим государствам» и «потенциально требуют скоординированных действий международного сообщества».

При этом организация не рекомендует странам вводить ограничения на перемещение товаров и людей в связи с вирусом, передаёт BBC News «Русская служба».

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Коронавирус может быть заразнее атипичной пневмонии

Новая информация об эпидемии коронавируса 2019-nCoV приходит буквально каждый час. Хорошая новость: распространяется не только сама болезнь, но и научные знания о ней. Всего за несколько дней учёные узнали о ней значительно больше. «Медуза» рассказывает, что именно.

Что было известно неделю назад

2019-nCoV — это РНК-содержащий вирус, очень похожий на возбудителя ТОРС/SARS — тяжёлого острого респираторного синдрома, вспышка которого впервые была зарегистрирована в 2002 году также в Китае.

Первый чистый образец вируса был выделен 7 января, а 12 января его геном был прочитан и опубликован китайскими специалистами в международной базе Genbank. Это позволило оперативно разработать лабораторный метод диагностики вируса на основе ПЦР.

На данный момент выделено и опубликовано несколько десятков (сейчас — 39, число постоянно меняется) полных геномов вариантов возбудителя, которые выделили у разных пациентов в разных странах мира. Все варианты очень похожи, и большинство специалистов интерпретирует их как свидетельство того, что заражение человека было единичным событием и обмена вирусами между животными и людьми не происходит.

Больше всего вирус напоминает SARS-подобные вирусы летучих мышей: по текущим оценкам, сходство между ними достигает 98% — именно такая доля «букв» в геномах вирусов совпадают. Некоторые гены совпадают полностью, структура генома также очень схожа с вирусами летучих мышей.

Вирус точно может передаваться от человека к человеку, однако насколько легко это происходит, до сих пор не ясно — и это один из самых важных вопросов на сегодняшний день. Первоначально власти Китая говорили об ограниченном потенциале заражения: заражались только члены семей уже зараженных или медицинские работники. После этого появились свидетельства передачи от человека к человеку за пределами Китая.

Что нового стало ясно за неделю

Новый вирус и возбудитель ТОРС/SARS имеют сходный механизм заражения — уже подтвердилась первоначальная догадка о том, что коронавирус использует те же «ворота» для входа в клетку (белок ACE2).

Шип (он же S-белок), с помощью которого вирус соединяется с клетками хозяина, несёт следы положительного отбора, то есть направленно изменяется со временем. Это может свидетельствовать о том, что вирус приспосабливается к новому хозяину, а может быть просто знаком процесса коэволюции — когда старый хозяин меняется вместе с вирусом.

Новый коронавирус, возможно, более заразен, чем SARS-CoV. Это следует из моделирования динамики распространения инфекции, которую независимо провели несколько групп. Полученные оценки R₀ (это число отражает ожидаемое количество заболевших в уязвимой популяции, когда туда попадает зараженный человек) сейчас сильно разнятся — они суммированы, например, здесь. Первые работы предполагали, что один человек в среднем заразит 3−5 других людей, в последующих статьях оценки стали немного меньше: 2,2—2,9 человека. Эти оценки примерно соответствуют контагиозности ТОРС, однако 2019-nCoV может быть заразен до проявления симптомов, что отличает новый вирус от старого и может сильно повлиять на его распространение. В связи с этим учёные подчеркивают особенную важность ранней диагностики в борьбе с нынешней эпидемией.

Модели эпидемии, которые строятся сейчас специалистами на основе имеющихся данных о появлении заболевших, позволяют оценить начало инфекции и общее число заболевших. Предполагается, что эпидемия достигнет пика в середине февраля, а общее число заболевших в 2−3 раза превысит число заболевших ТОРС/SARS 18 лет назад. В другой подобной работе учёные утверждают, что инфекция, судя по всему, стартовала около 17 декабря (что совпадает с информацией о первом пациенте), однако контагиозность сильно менялась со временем — это изменение может отражать влияние мер сдерживания, которые организуют власти Китая.

В сети и СМИ встречаются противоположные оценки тех серьёзных мер, которые предприняло китайское правительство для сдерживания эпидемии. Его, например, обвиняют в излишней секретности и слишком медленной реакции на раннем этапе эпидемии. Однако в научной литературе (по крайней мере пока) превалирует положительная оценка и карантина заражённых городов, и информационной открытости — в таком духе выступила, например, редакция авторитетного медицинского журнала Lancet.

Появились первые полноценные клинические описания заболевания. 29 января вышла статья, где описано течение болезни у 99 пациентов из города Ухань. Половина из них была посетителями того самого рынка, с которого началось распространение инфекции. В большинстве случаев болезнь сопровождалась кашлем, высокой температурой и лёгочной недостаточностью, у трёх четвертей заболевших развилась двусторонняя пневмония. В подтверждение того, что сообщалось ранее, медики отмечают, что заболевание затрагивает прежде всего пожилых людей и тех, у кого есть сопутствующие заболевания.

Австралийские учёные вырастили вирус в культуре клеток человека — впервые за пределами Китая. При этом в самом Китае чистые образцы 2019-nCoV имеются ещё с 7 января. Исследователи из Университета Мельбурна собираются использовать вирус, выделенный из тканей заражённого человека, для разработки лабораторных тест-систем и последующего испытания вакцин.

Как и возбудитель ТОРС/SARS, новый коронавирус требует для проникновения в клетку не просто взаимодействия вирусных и клеточных белков, но и разрезания S-белка, которое проводит одна из клеточных протеаз. Исследователи из Университета Сычуаня провели скрининг нескольких тысяч известных соединений и обнаружили несколько таких, которые препятствуют процессу слияния и потенциально могут быть использованы для борьбы с вирусом. Среди них антибиотик прулифлоксацин и противовирусный препарат биктегравир.

Что всё ещё неизвестно

точный механизм передачи вируса,

его летальность (для оценки которой необходимо знать число не просто заражённых, но число переболевших),

скорость, с которой распространяется инфекция,

возможные варианты лечения.