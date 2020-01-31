Эхо недели. Исчезновение директоров, распространение вируса

На этой неделе нам исполнилось 20 лет. Мы так заняты вами, дорогие читатели, что еле вспомнили про юбилей и написали, к какой же партии мы принадлежим. Нет, не «Белая Русь» и не БНФ.

А теперь к новостям.

Исчезновение всех директоров сахарных комбинатов Беларуси

Судя по статистике и резонансу, безусловно, все новости затмило исчезновение директоров сахарных заводов Беларуси. Руководство Слуцкого сахарорафинадного комбината прокомментировало «Кур'еру» информацию о предполагаемом задержании директора

Также мы собрали всё, что известно о задержании директора Слуцкого сахарного завода. «Возможно, это ошибка». Как и информация о том, что российский сахар продавали под видом белорусского.

Но бесценны реакции людей. Мы рассказали, думают случчане про задержание директоров сахарных заводов: «Не в том месте охоту на ведьм проводите».

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Подключились партийные персоны: «Должны оставаться бессребрениками, а ещё лучше — нищими» и медийные: «Займитесь экономикой. Оставьте креатив поэтам и участникам шоу X-Factor»

Что происходит в городе и на селе

В целом же в городе всё спокойно. Наша история про опасные сараи получила продолжение. Слуцкий РОЧС дал местному ЖКХ месяц на снос полуразрушенных сараев в 1-м городке.

Но власти сейчас работают очень оперативно. Они тут же встретились с жителями 1-го городка и договорились о сносе сараев.

Кстати, про сносы. Вот здесь фото о том, как начали сносить часть бывшего Слуцкого пивзавода. Кому-то от этих фото может стать очень грустно.

Зато в Слуцке будут ещё магазины. В Слуцке участок под строительство супермаркета на «Чехова» ушёл с молотка за 113 456 рублей 59 копеек. Также на аукцион выставили участок под новое кафе. Он у входа в парк. Раньше там был обменник.

Мы рассказали, что средняя зарплата в Слуцке 984,5 рубля (хм!). И в своём Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Слуцке показали, кому заплатят 1500 рублей.

Ещё про места в городе. «Всегда приходится «щемиться» — читатель рассказал, что не так с перекрёстком возле «Бліно» в Слуцке, мы также узнали, что по этому поводу говорят в ГАИ.

И о погоде. В Слуцке было так тепло, что зацвела клубника, потому на один день выпал первый снег-2020. А сейчас снова тепло и идут дожди.

Про людей

О ком рассказал наш спецпроект Lampa

Слуцкая мама Наталья Нарывская рассказала свой опыт как сходить в магазин с детьми и не вытрепать себе все нервы.

Да. Наша любимая рубрика.

Здесь посмотрите, как одевается Татьяна Багрицевич , мама в декретном отпуске, которая живёт в Слуцке и ведёт блог о моде

, мама в декретном отпуске, которая живёт в Слуцке и ведёт блог о моде Ещё мы проводим блицопросы, в которых узнаем, какие места в Слуцке нравятся случчанкам, чего в городе не хватает и какие мероприятия стоит проводить для девушек. В этот раз наша собеседница Юлия Свистунова («Снимаю видео в TikTok и мечтаю прыгнуть с парашютом»).

Вирус из Китая

Всю неделю мы следили за новостями о вирусе. Если думаете, что пронесёт, то к данному моменту ВОЗ признала вспышку коронавируса международной ЧС. Сама эпидемия достигнет пика в середине февраля. Прочитайте этот материал, чтобы руководствоваться не домыслами и слухами, а достоверной информацией.

Кстати, из-за китайского коронавируса жители Слуцка отказываются от бананов. Мы написали про три мифа, которые обсуждают в городе. А Изабелла Нестеренко написала забавный стих про собаку, которая водкой лечилась от вируса.

Снова учитель-ученик

Не успели «открутить головы» всем «щенкам», как в Гомеле учительница начальных классов («Учитель года»!) чуть не оторвала ухо девочке из 3-го класса.

Вместе с тем слуцкий психолог привела важную информацию по поводу подобных происшествий: оказывается, у учителя нет конкретных инструкций, как поступать в конфликтных ситуациях, кроме общих благих пожеланий, вроде руководствоваться принципами гуманности. Нет простых подсказок, типа: «выдернуть шнур, выдавить стекло». Если такое вообще возможно при конфликтах на уроках.

Происшествия

На днях разбили «сердце» 12-й школы Слуцка. Милиция ищет вандала.

В деревне под Слуцком «бесправник» на легковушке врезался в грузовик, а на Слуцком КХП руку токаря затянуло в станок.

Стариков сжигали заживо

С прошлого года мы следим за этим делом и вот начался суд. В понедельник, 27 января, в здании Слуцкого суда начался процесс по делу об убийстве 79-летнего и 94-летнего пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины. Трёх жителей Слуцкого района обвиняют в том, что они сначала душили стариков, а потом сжигали их заживо. Из зала суда мы рассказываем об обстоятельствах происходившего. Члены банды, кстати, родственники. И вот их показания в суде. Как действовала слуцкая банда — версия прокурора.

Про будущее

Рассказываем, что в этом году изменится в дорожном движении Слуцка и района и узнайте, что изменится в Беларуси с 1 февраля.