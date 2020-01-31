По мотивам нашей публикации случчанка Изабелла Нестеренко написала забавное стихотворение.

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Cобаке сказали: Корона. ОПАСНО.

По улицам шляться не надо напрасно.

Собака не любит болеть и лечиться.

Таблетки. Микстуры. Легко подавиться.

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Но знает, ЧТО может помочь. Для начала

Она в магазин за спиртным побежала.

Вот водка. Корону убьёт и чуму.

И антибиотики тут ни к чему.

Собака мудра. Не нужны ей врачи.

Ангину таблеткой лечи-не лечи.

Собака коньяк с чесноком намешала.

Корона вдохнула и тут же упала.

Не то что прививка. Каков результат.

Корона уже не вернётся назад.

Собака скорее друзей пригласила

И каждому в рюмку лекарство налила.

Потом по второй. И дошло до шести.

Не пьянство. Друзей от Короны спасти.

Вот так. Собирайтесь и пейте, друзья.

Болеть очень вредно. Противно. НЕЛЬЗЯ.

Напомним, что Изабелла Нестеренко с 90-х годов проживает в Денвере (штат Колорадо) и работает в банковской сфере. Увлекается творчеством и среди сотен её знакомых известна своим циклом стихотворений «Собачья жизнь», в котором собака попадает во всякие ситуации, злободневные для мира или для обычных семей.