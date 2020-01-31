По мотивам нашей публикации случчанка Изабелла Нестеренко написала забавное стихотворение.
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Cобаке сказали: Корона. ОПАСНО.
По улицам шляться не надо напрасно.
Собака не любит болеть и лечиться.
Таблетки. Микстуры. Легко подавиться.
Но знает, ЧТО может помочь. Для начала
Она в магазин за спиртным побежала.
Вот водка. Корону убьёт и чуму.
И антибиотики тут ни к чему.
Собака мудра. Не нужны ей врачи.
Ангину таблеткой лечи-не лечи.
Собака коньяк с чесноком намешала.
Корона вдохнула и тут же упала.
Не то что прививка. Каков результат.
Корона уже не вернётся назад.
Собака скорее друзей пригласила
И каждому в рюмку лекарство налила.
Потом по второй. И дошло до шести.
Не пьянство. Друзей от Короны спасти.
Вот так. Собирайтесь и пейте, друзья.
Болеть очень вредно. Противно. НЕЛЬЗЯ.
Напомним, что Изабелла Нестеренко с 90-х годов проживает в Денвере (штат Колорадо) и работает в банковской сфере. Увлекается творчеством и среди сотен её знакомых известна своим циклом стихотворений «Собачья жизнь», в котором собака попадает во всякие ситуации, злободневные для мира или для обычных семей.
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