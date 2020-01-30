В городе самых высоких в Беларуси зарплат в прошлом году зарегистрировано 1049 браков, что на 115 больше, чем в 2018 году. В Солигорском ЗАГСе «Кур'еру» рассказали не только о браках, но и о новорождённых и какие редкие имена выбирали для них родители.

За невестами в Солигорск в прошлом году приехали женихи из Италии, Молдовы, Казахстана, России, Азербайджана, Израиля и Турции.

За минувший 2019 год в Солигорском ЗАГСе зарегистрировано 1445 новорождённых, что на 68 детей меньше, чем в предыдущем году. Таким образом, смертность населения превысила рождаемость на 280 человек.

Редкие имена, которыми называли родители новорождённых солигорчан

Мальчиков: Златан, Карим, Милош, Рувин, Салим.

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Девочек: Есфира, Анилина, Алеста, Адония, Денельза.

Популярными именами девочек стали: София, Алиса, Анна, Дарья, Ева. А мальчиков: Матвей, Артём, Михаил, Тимофей.

Средний возраст мужчин, которые впервые стали родителями, — 30 лет, женщин — 28 лет.