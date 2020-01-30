«Безопасность дороже всего». В Слуцке власти встретились с жителями 1-го городка и договорились о сносе сараев

Сегодня, 30 января, в 1-м городке Слуцка прошла встреча представителей власти с жителями улицы 2-я Западная. На ней решался вопрос сноса аварийных сараев, которые давно превратились в свалку, но на это не было денег.

Напомним, что жители 1-го городка рассказали «Кур'еру» как в течение трёх лет ждут, когда коммунальные службы уберут деревянные хозпостройки прошлого века, которые превратились в руины и обросли мусором. После публикации сотрудники РОЧС обследовали постройки и вынесли представление руководству ЖКХ о необходимости снести разрушенные строения.

На встречу пришли 20 жителей улицы 2-я Западная. К ним обратился Николай Пенязь, заместитель председателя Слуцкого райисполкома по архитектуре и строительству: «Мы собрались, чтобы решить вопрос сноса аварийных сараев, которые могут обвалиться в любую минуту. Безопасность дороже всего. Но это ваша частная собственность и без вашего разрешения мы не можем ничего сделать. Как скажете, так и сделаем».

Все присутствующие единогласно проголосовали «ЗА», сказав, что давно там ничего не хранят.

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Николай Пенязь попросил людей за три дня освободить сараи. А начальнику ЖЭУ-4 приказал до среды оформить протоколы с жителями о том, что они согласны на снос.