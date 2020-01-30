В Могилёве 9-летний мальчик угнал машину отца и поехал в школу (видео)

Отдел новостей
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В Могилёве 9-летний мальчик, пока дома не было отца, угнал его машину: взял ключи, завёл её и поехал в школу. Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Могилевчанин заявил о пропаже машины 28 января. Рассказал, что его Audi была припаркована возле дома и пропала. Позже по записи с камер видеонаблюдения стало ясно, что машину угнал 9-летний сын мужчины.

Проехав без осложнений примерно полкилометра по оживлённой улице в час пик, школьник припарковался возле учебного заведения и отправился на уроки.

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Видео: МВД РБ

В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

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1 Авторы комментариев
It is 2015 Авторы недавних комментариев
It is 2015
Участник
It is 2015

его надо на коронавирус проверить.

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30 января 2020 12:30