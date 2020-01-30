В феврале киноиндустрия оживёт после тематических новогодних фильмов и «голубых огоньков» и представит премьеры разных стилей и жанров. «Кур'ер» собрал десятку фильмов, которые были давно анонсированы, а также фильмы, появившиеся недавно, которые ожидает зритель. Подборка подготовлена по результатам опросов, количеству просмотров трейлеров и просмотров ожидаемых фильмов на киносайтах. Часть их них выйдет в широкий прокат, а какие-то будут доступны только в интернете.

1. Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн.

Дата выхода: 6 февраля 2020 года;

Жанр: боевик, преступление, приключения;

Страна: США.

Фильм расскажет о трёх героинях, которые во главе с Харли Квинн будут противостоять криминальному авторитету Роману Сионису, главарю преступного мира Готема. Его играет Юэн Макгрегор. В роли Квинн снова Марго Робби, компанию которой составили Джерни Смоллетт-Белл и Мэри Элизабет Уинстэд. События «Хищных птиц» будут более понятны тем, кто смотрел «Отряд самоубийц», поскольку являются его продолжением.

Кинокритики рассказывают, что после тестового просмотра были сделаны пересъёмки, чтобы придать динамики экшн-сценам. Возрастные ограничения 18+.

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2. Бладшот

Дата выхода: 27 февраля;

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, драма;

Страна: США.

Подходит для любителей фантастики. Фильм снят по комиксам, в нём участвует Вин Дизель, знаменитый по «Форсажу». Фильм наполнен спецэффектами и невероятной компьютерной графикой.

По сюжету корпорация RST возвращает к жизни недавно убитого солдата Рэя Гаррисона, превратив его в бессмертного Бладшота. Он наделён сверхчеловеческой силой и способностью мгновенно самоисцеляться. Бладшот — настоящая машина для убийств, именно такой и нужен правительству. Бывшему солдату стёрли память, но происходит что-то непредвиденное, и память к нему возвращается.

Возрастные ограничения 16+.

3. Соник в кино

Дата выхода: 20 февраля;

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, приключения, комедия, семейный;

Страны: Канада, Япония, США

«Соник в кино» — это киноадаптация популярного компьютерного героя — синего ежа по имени Соник из серии видеоигр под названием Sonic the Hedgehog. История о том, как ярко-синий ёжик Соник вместе с новоиспечённым человеческим другом Томом Вачовски пытается постичь жизнь на планете Земля. Он противостоит доктору Роботнику, который охотится на Соника, чтобы, поймав его, использовать его сверхвозможности и завоевать мировое господство.

Возрастные ограничения 6+.

4. Удивительное путешествие доктора Дулиттла

Дата выхода: 20 февраля;

Жанр: фэнтези, комедия, приключения, семейный;

Страна: США.

Любимый многими фильм из детства возвращается на экраны. Первая экранизация появилась в 1998 году с Эдди Мерфи в главной роли. В новом фильме главные роли достались Роберту Дауни и Антонио Бандерасу.

Фильм рассказывает о докторе Дулиттле, который после личной трагедии разочаровался в жизни и не хочет видеть людей. Но на него возложена великая миссия — спасти королеву Викторию, которая сильно заболела. Главные герои отправляются в опасное путешествие за чудодейственным плодом, который растёт на далёком острове.

Рекомендуется для семейного просмотра.

5. King’s man: Начало

Дата выхода: 14 февраля;

Жанр: боевик, приключения;

Страна: США

Фильм рассказывает об истории создания британской секретной службы Kingsman, ставшей на защиту людей от злодеев. Фильм переносит зрителя из современности во времена Первой мировой войны, к окопным битвам и политическим интригам. Герцог Оксфордский создаёт организацию, чтобы разрушить план преступного объединения влиятельных людей Европы.

Будут ли картину массово показывать в кинотеатре — неизвестно, но её можно будет посмотреть в интернете.

6. Джентльмены

Дата выхода: 13 февраля;

Жанр: боевик, комедия;

Страна: США.

Криминальная комедия от известного режиссёра Гая Ричи. В фильме британский наркобарон пытается уйти из нелегально бизнеса и продать свою высокодоходную империю мультимиллиардерам из Оклахомы. Но на пути наркобарона появляется множество препятствий, и многие доброжелательные «джентльмены» пытаются обыграть ситуацию в свою пользу.

Скорее всего, фильм будет доступен только в интернете

7. Безумный Майлз

Дата выхода: 27 февраля;

Жанр: боевик, комедия;

Страны: Великобритания, Германия, Новая Зеландия.

Ничем не примечательный разработчик видеоигр Майлз сражается за свою жизнь на потеху интернет-публике. Долго ему удаётся избегать стычек с другими «гладиаторами», пока организаторы не похищают его девушку. Так Майлза вынуждают выйти против Никса — безжалостного чемпиона игр.

Фильм рассчитан не на широкую публику, а скорее на поклонников Дэниеля Рэдклиффилда.

8. Сериал «Охотники»

Дата выхода: 21 февраля;

Жанр: драма;

Страна: США

Сериал «Охотники» (1 сезон) с Аль Пачино в главной роли рассказывает, как в 1970-х годах группа американцев обнаружила, что высокопоставленные нацистские чиновники собрались создать Четвёртый рейх в США. Главные герои бросаются на их поиск, чтобы это предотвратить и привлечь к ответственности.

9. Сериал «Война семей»

Дата выхода: 3 февраля;

Жанр: комедия, семейный;

Страна: Россия.

Новый сериал выходит на канале ТНТ. В первом сезоне ожидается 20 серий. Главные герои Миша и Дима — друзья с детства. Они живут по соседству, имеют общий бизнес, дружат семьями — идиллия, которую, как казалось, невозможно разрушить. Грядущая свадьба детей должна укрепить многолетний союз. Но во время семейного торжества вскрываются тайны, которые в один миг превращают лучших друзей в непримиримых врагов.

10. Зов предков

Дата выхода: 20 февраля;

Жанр: драма, приключения, семейный;

Страна: США.

Фильм по мотивам повести Джека Лондона. История дружелюбного пса Бэка. Его жизнь круто изменилась во время золотой лихорадки в 1880-х. Судьба забрасывает его из Калифорнии в дикую и холодную Аляску. Бак попадает в невероятные приключения, находит своё место в мире и становится хозяином своей жизни.

В кинотеатре будут проходить показы фильма. Возрастные ограничения 6+.