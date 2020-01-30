В четверг, 30 января, в здании Слуцкого суда проходил четвёртый день процесса по делу об убийстве пенсионеров, разбоях и покушении на убийство. Суд допросил свидетелей.



Напомним, что трёх жителей Слуцкого района обвиняют в убийстве 79-летнего и 94-летнего пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины. По данным следствия, обвиняемые сначала душили стариков, а потом сжигали их заживо. Всё это происходило в январе 2019 года. Четвёртый фигурант обвиняется только в краже, произошедшей в конце 2018-го.

29-летний Виктор С. До задержания нигде не работал, судим за кражу и угон автомобиля. Судя, по данным обвинения, он был самым активным членом банды. Он был задержан 31 января 2019 года после его неудачной попытки убийства 85-летней копылянки. Именно так стало известно о серии убийств пенсионеров, которые маскировали под пожары.

До задержания нигде не работал, судим за кражу и угон автомобиля. Судя, по данным обвинения, он был самым активным членом банды. Он был задержан 31 января 2019 года после его неудачной попытки убийства 85-летней копылянки. Именно так стало известно о серии убийств пенсионеров, которые маскировали под пожары. 33-летний Валентин Б. Окончил 9 классов, нигде не работал, судим шесть раз за кражи — первый раз в 15 лет. Обвиняемый женат, у него есть 4-летний ребёнок.

Окончил 9 классов, нигде не работал, судим шесть раз за кражи — первый раз в 15 лет. Обвиняемый женат, у него есть 4-летний ребёнок. 25-летний Виталий М. Работал трактористом в сельхозпредприятии Слуцкого района. У него двое маленьких детей — 5 лет и 2 года, ранее судим не был.

Работал трактористом в сельхозпредприятии Слуцкого района. У него двое маленьких детей — 5 лет и 2 года, ранее судим не был. Все они были не просто знакомыми. Жёны Виталия М. и Валентина Б. — сёстры Виктора С. (одна из них родная, другая — двоюродная).

Под стражей эти трое обвиняемых находятся почти год.

Четвёртый обвиняемый по делу — 36-летний Сергей З. — находится на свободе, ему предъявлено обвинение в краже.

Вначале суд допросил свидетеля по делу о краже, в которой обвиняют Виталия М. и Сергея З.

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Потом в зал пригласили ещё второго свидетеля. Им оказалась родная сестра Виктора С. — 33-летняя Надежда М. (жена Виталия М.). Она согласилась давать показания в суде, хотя она была в праве отказаться от этого, потому что обвиняемые — члены её семьи.

Отвечая на вопросы прокурора Надежда М. рассказала, что они с Виталием живут вместе уже три года. У Надежды двое детей. Младшему — два года. До декретного отпуска случчанка работала дояркой. От сельхозпредприятия Надежде дали дом в деревне Ульяновка.

Воспитывались в неблагополучной семье

Судья попросил уточнить Надежду, в какой семье они с братом воспитывались. Всего в их семье было пятеро детей. Кроме неё и Виктора — старший брат и две сестры.

По словам Надежды, все дети, кроме Виктора воспитывались в детском доме, потому что мать и отца лишили родительских прав. Сейчас старший живёт в Вилейке. Сестёр удочерили. Надежда не знает, где живёт первая сестра, вторая — в Италии. Виктора забрали на воспитание бабушка с дедушкой по материнской линии.

Надежда редко общалась с братом Виктором. Он начал навещать сестру с начала 2019 года. Девушка расплакалась, говоря про мужа, что сейчас развелась бы, если бы на это были деньги.

Судья попросил Надежду охарактеризовать Виктора. Она рассказала, что её брат проявлял жестокость, когда она жили со старшей дочерью у бабушки — «гонял бабушку, требовал денег», «бабушку нашу брал руками за горло».

Были случаи, когда Виктор поджигал родной дом. Надежда вызывала милицию, но бабушка не давала против внука показания.

По словам Надежды, потом она спилась вместе с братом. Дочь у неё забирали на шесть месяцев. В этот период Надежда была судима за кражу — перенесла вино от соседа по просьбе брата. Дочь потом девушке вернули.

Что рассказала Надежда об убийстве 94-летнего пенсионера

В ходе следствия Надежда уже давала первоначальные показания по всем эпизодам. В зале суда прокурор попросил рассказать, что она знает о краже мотокосы. Она пояснила, что в куртке мужа нашла чек из ломбарда на технику, рассказала и другие обстоятельства, которые Надежда знала.

— Что вы ещё знаете, какие-нибудь противоправные действия, преступления? Виталий совершал что-нибудь? — спросил прокурор у свидетеля.

— Больше не воровал ничего.

— А что он делал?

— Витя /…/ Ну, догадывалась, что они деда почикачи (94-летнего пенсионера — Прим.ред.), — ответила Надежда. /…/

— Расскажите всё, что вы знаете по обстоятельствам, — попросил прокурор. — По порядку, всё, что знаете.

Надежда вспоминает: «Где-то в четвёртом часу я пошла за [имя дочери] забирать из садика. Шла домой. Пришёл Виктор (родной брат — прим. ред.), с канистрами стоял, набирал воду. /…/ Он набрал эту воду. Я просила, что будет делать. Сказал, что «я воду наберу», что машина стоит. /…/ Он попросил и Виталя помог отнести канистры с водой за сарай. Потом Виталя, когда зашёл, сказал, что занесёт эти канистры деду Г. (94-летний погибший пенсионер — прим. ред.) вместо солярки. Потом Витя пришёл. Дед заплатил им деньги. Они с Виталием собрались и пошли на магазин. Потом они пришли с магазина. У них было 0,7 вина начатого, две бутылки водки и пару пачек сигарет. Они сидели выпивали. /…/ Песни пели. Потом сказали, что пойдут /…/ ну, к дружку, знакомому. Фамилию не помню.

Когда ушли, их долго не было. А потом, когда они пришли. Говорю: «А где вы были?» Сказали, что на точке в Лядно. /…/ Но сразу почувствовала запах дыма. Витя был в серых штанах, а на коленке красное пятно было. Он снял эти штаны, переоделся и закинул их в печку. Виталя, когда уходил, на нём был ремень. /…/

Сказали, что видели, что хата горит. Переоделись и побежали туда тушить. Потом Витя пришёл с Виталей с этого пожара и руку порезал. На локте шла кровь. Хотели оказать помощь — в больницу завезти, зашить. Он отказался. На следующий день они поехали на город.

Сразу мои догадки были, что это они его /…/ Когда Витя ушёл, Виталя потом рассказал, что они к деду пошли. Витя бутылкой из-под шампанского по голове деду дал. /…/ Виталя сказал, что Витя бил и душил. У них тогда была водка пару бутылок и 280 рублей. /…/ Потом поехали на такси. Витя купил на эти деньги памперсы, костюм и девочке бантик в подарок. И дали мне ещё 50 рублей. Я эти деньги стратила на выпить и еду".

Потом прокурор задавал уточняющие вопросы Надежде. Она рассказала, что деньги валялись в сарае, где девушка их и увидела в первый раз. Потом занесли деньги в дом и пересчитали. «Витя говорил, должно быть больше, что закапывали в лесу», — добавила Надежда. Но потом ничего не нашли.

— С дедом что сделали? — спросил прокурор.

— Запалили. Деда били, душили, — ответила жена Виталия.

По её словам, муж Виталий рассказал про убийство деда позже, через пару дней, когда выпил. Судья расспросил про подробности.

«Постучали к деду, — вспоминает Наталья. — Дед открыл одни двери. Вторые не открыл, спросил: „Кто?“ И Витя, не знаю толком, сломили дверь. Витя нашёл бутылку от шампанского, деду по голове дал. Витя душил, Виталя [ему] сказал. /…/ У деда деньги требовали. /…/ Душил [деда] ремнём Витали».

Надежда говорит, что 94-летний пенсионер был ещё живой, дышал, когда Виктор поджёг дом. Но она точно уже не помнит, что говорил Виталий.

Виктор, брат Надежды, сказал, что вместе с ним в тюрьму пойдёт и Виталий, когда узнал, что тот рассказал жене про убитого пенсионера.

«Ещё Витя хвалился, когда спалил деда, он рассказал, не полностью, слышала ли я, что в Суховчицах дед сгорел. Я в новостях слышала. Так он сказал, что это он с Валиком убили, спалили его. Валентин душил, а Виктор спалил», — сказала Надежда.

Надежда пояснила, что не сообщала милиции об убийствах, потому что боялась за свою жизнь и жизнь своих детей. Но во время следствия всё рассказала, так как подозреваемых заключили под стражу.

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