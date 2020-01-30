Слуцкая налоговая признана лучшей в Минской области в 2019 году

В среду, 29 января, состоялось расширенное заседание коллегии инспекции МНС Республики Беларусь по Минской области с участием Эллы Селицкой, заместителя министра по налогам и сборам. В его рамках были подведены итоги деятельности налоговых органов области за 2019 год.

Слуцкая инспекция, в состав которой с сентября 2017 года входят управления по работе с плательщиками по Копыльскому и Стародорожскому району, признана победителем смотра-конкурса в номинации «Лучшая инспекция МНС среди районов Минской области» с вручением почётной грамоты.

Об этом «Кур'еру» сообщила инспекция МНС по Слуцкому району.

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